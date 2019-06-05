تقرير: جمهور برشلونة يحتاج لتهيئة نفسية قبل التعاقد مع غريزمان ونيمار

ذكرت صحيفة ”سبورت“، في تقرير للصحفي إيرنيست فولش، أن برشلونة يحتاج إلى تهييء نفسي لمشجعيه لتقبل التعاقد مع النجمين الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي نيمار.

وبحسب الصحفي، فلا أحد يشك في قيمة اللاعبين وجودتهما وبحثهما عن فريق جديد، لكن مشجعي برشلونة يملكون رأيًا سلبيًا بسبب سوابقهما رفقة الفريق الكاتالوني، والتي تعتبر بمثابة قلة احترام لتاريخه وجماهيره.

ويرفض حوالي 80 في المئة من أنصار برشلونة التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان بسبب رفضه الصيف الماضي المجيء للفريق ونشره فيديو يؤكد بقاءه في الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية.

كما يقسم اللاعب غرف الملابس وإدارة برشلونة بين رافض للتعاقد معه ومرحب بقدومه، رغم كون صفقته سهلة وتقتضي دفع 120 مليون يورو مبلغ الشرط الجزائي في عقده، لكن إدارة برشلونة تعرف أن الجماهير مهمة في الموضوع وتسعى لتهيئها لتقبل الصفقة والترحيب باللاعب لتساعده على التألق الموسم القادم.

ويعتبر ملف نيمار مختلفًا، فاللاعب مرحب به من طرف كل اللاعبين المهمين في برشلونة، وأعضاء إدارة الفريق لا يمانعون عودته، لكن مشكلته تبقى مع جماهير الفريق التي لم تغفر أغلبها له الرحيل.

وتبقى مشكلة نيمار الأكبر في المبلغ المطلوب للتعاقد معه، والذي يبلغ حوالي ربع مليار يورو، كما أن راتبه الكبير يشكل هاجسًا لإدارة الفريق المطالب ببيع لاعبين لتحقيق الصفقة.

وبحسب الصحفي، فإن المحيط الذي يتواجد فيه اللاعب مهم قبل التعاقد معه، لكون رفضه من طرف الجماهير قد يؤدي لضغوط قوية ضده، فتفشل الصفقة في تحقيق أهدافها.