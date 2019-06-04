اتهام دييغو كوستا بالتهرب الضريبي

اتهمت نيابة مدريد مهاجم أتلتيكو مدريد، دييغو كوستا، بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو للضرائب خلال العام المالي 2014، الذي انضم فيه لتشيلسي.

وأشارت النيابة في تقرير للوكالة الضريبية إلى أنه رغم أن اللاعب كان مقيمًا في إسبانيا في ذلك العام، إلا أنه لم يبلغ الضرائب بالإيرادات التي دفعها له النادي البريطاني جراء التنازل عن حقوق الصورة.

وحصل كوستا في 2014 على مليون و371 ألفًا و98 يورو عن حقوق الصورة، ولكنه لم يذكر في إقراره الضريبي المبالغ التي حصل عليها من تشيلسي، والتي بحسب التقرير تسببت في خسائر للخزانة الحكومية بقيمة مليون و14 ألفًا و416 يورو.