راموس يضع شروطًا قاسية لضيوف حفل زفافه

سيتزوج سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا من صديقته بيلار روبيو خلال عشرة أيام من الآن، حيث وزعا دعوات الزفاف إلى أكثر من 450 ضيفًا لحفل الزفاف الذي سيكون واحدًا من أكثر الحفلات إثارة خلال العام.

وسيشهد حفل الزفاف الذي سيعقد في 15 يونيو/ حزيران الحالي في إشبيلية، العديد من الطلبات للعروسين من ضيوفهما حتى لا تتم إثارة بعض المشاكل الناتجة عن الفضول.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن راموس وصديقته طلبا من الضيوف العديد من الطلبات، وفيما يأتي أهمها:

-عدم استخدام الهاتف المحمول للحفاظ على الخصوصية (سيتعين عليك تركه في حقيبة قبل الدخول إلى مقر الحفل).

– سيكون هناك مجال لمكالمات الطوارئ (إذا لزم الأمر).

– سيتعين على الضيوف الحضور مبكرًا، وفقًا لما ينص عليه بروتوكول حفلات الزفاف التي تقام نهارًا. سيتزوج سيرجيو وبيلار في الساعة 17:00 بتوقيت إسبانيا في كاتدرائية إشبيلية.

ملابس الضيوف

– يبدو أن ملابس الضيوف هي واحدة من أكثر القضايا التي تهم الزوجين والقضية التي ركزوا عليها بشكل كبير.

– بالنسبة للنساء: يحظر اختيار العديد من الألوان لفساتينهن، وكذلك ارتداء اللون الأبيض أو الأسود، ولا يمكن أن يكون لون الفستان أحمر أو ورديًا أو برتقاليًا أو أخضر.

– بالنسبة للرجال: عليهم جميعًا ارتداء معطف. في هذه الحالة، لا تتم الإشارة إلى الألوان.

– سيكون للحفل علامة خاصة وهي صورة حيوان ”وحيد القرن“، والذي يزين أيضًا صفحات الدعوات، والتي تم تقديمها في شكل كتيب تظهر فيها جميع أنواع التفاصيل حول الحدث الكبير.

لا وجود للهدايا

– لا يريد الزوجان الحصول على هدايا زفاف، وقد سلطت الدعوات الضوء على حساب منظمة لليونيسف التي يعمل راموس سفيرًا لها بحيث يتبرع الضيوف لصالح هذه المنظمة.

– الفنانون المدعوون: ستقدم نينا باستوري المطرب الإسبانية الشهيرة أغنية للعروسين عند مدخل الكاتدرائية وستغني خلال الحفل تقريبًا. في الاحتفال اللاحق، سيحيي فريق AC / DC. الحفل خاصة وأن بيلار روبيو أحد أشد المعجبين بها، قد اتفقت مع الزوجين على إحياء الحفل مقابل مليون يورو.

– الأطفال دون سن 18 عامًا لا يمكنهم الحضور.

– سيؤدي ابنا سيرجيو راموس وبيلار روبيو دورًا رئيسيًا في الحفل؛ لأنها مسؤولان عن ارتداء والديهما خاتمي الزفاف. من المقرر أن ينتهي دور سيرجيو جونيور وماركو وأليخاندرو بعد الاحتفال الديني في الكاتدرائية.