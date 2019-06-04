نجم ريال مدريد السابق يحاول خطف لويس سواريز من برشلونة

كشفت تقارير صحفية مفاجأة كبيرة تتعلق بمستقبل الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

وقالت قناة ”سبورت 3“ إن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، يرغب في ضم سواريز إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يملكه اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أن بيكهام يريد جذب نجوم كبار لمشروع الكروي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى أن سواريز سيكون هدفًا منطقيًا وممكنًا للغاية لناديه، حيث يبلغ من العمر حالياً 33 عامًا، وبدأ برشلونة في البحث عن بديل هجومي له.

وأكدت أن بيكهام سيعرض على سواريز عقداً يمتد لمدة 4 سنوات، في الوقت الذي يمتد فيه عقد ”البيستوليرو“ مع البلوغرانا إلى عام 2021، ومن غير المتوقع أن يتم تجديده.

وتابعت: ”سواريز يعلم جيداً اهتمام بيكهام بضمه إلى نادي إنتر ميامي، ولكنه لم يردّ على العرض حتى الآن، حيث ينصب تركيزه حالياً على بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، والمنافسات المنتظرة رفقة برشلونة في الموسم المقبل، ولكن من المؤكد أن العرض سيكون مغرياً للغاية بالنسبة لسواريز، الذي سيحسم مستقبله خلال الشهور القليلة المقبلة“.

وساهم سواريز في تتويج برشلونة بالدوري الإسباني، الليغا، هذا الموسم، إلا أن الفريق فشل في تحقيق الثلاثية بعد خسارة دوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا.