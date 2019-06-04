عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ثورة“ في برشلونة.. نيمار يبعتد عن ريال مدريد.. رونالدو يحسم موقفه من ساري (صور)

شكل القميص الجديد لبرشلونة ومستقبل ومشاكل النجم البرازيلي نيمار وقرب ريال مدريد من حسم صفقة هازارد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بتعاقد ريال مدريد مع ظهير ليون الدولي الفرنسي ميندي وموافقة رونالدو على تعيين ساري في يوفنتوس ورغبة قطر شراء ليدز الإنجليزي واتهام 7 لاعبين من بلد الوليد في قضية التلاعب بنتائج اللقاءات.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بالتقارير التي تحدثت عن شراء 7 لاعبين من بلد الوليد في قضية التلاعب بالنتائج التي هزت كرة القدم الإسبانية لفائدة شركات الرهان.

كما تحدثت عن صفقة البلجيكي إيدين هازارد وكتبت :“ ريال مدريد يمر للسرعة النهائية في صفقة هازارد ”.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بالقميص الجديد لبرشلونة.

سبورت

ركزت الصحيفة على القميص الجديد لبرشلونة في الموسم المقبل وكتبت :“ ثورة “ مع تصريحات عدة لاعبين في الموضوع.

كما تحدثت عن رغبة باريس سان جيرمان في الحفاظ على نجمه البرازيلي نيمار وكتبت :“ باريس سان جرمان لن يسهل خروج نيمار ”.

كما اهتمت برغبة ليفربول تحصين مدربه الألماني يورغان كلوب وكتبت :“ هم يريدون تحصين يورغن كلوب ”.

آس

اهتمت آس بمستقبل النجم البرازيلي نيمار وكتبت :“ ريال مدريد يبتعد عن نيمار ”.

كما اهتمت بالقميص الجديد لبرشلونة والصفقة الجديدة لأتلتيكو مدريد الظهير البرازيلي رينان لودي وكتبت :“ لودي قريب من التوقيع لأتلتيكو مدريد ”.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالقميص الجديد لبرشلونة للموسم المقبل وكتبت :“ برشلونة الجديد ”.

كما تحدثت عن إنهاء ريال مدريد لصفقة الظهير الأيسر لأولمبيك ليون الفرنسي ميندي.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على دفاع الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا عن نفسه بعد خسارة ألقابه بشأن المنشطات وأكد انه لم يتناولها نهائيًّا.

كما تحدثت عن رغبة قطر شراء الحصة الكبرى في فريق ليذز يونايتد الإنجليزي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بربع نهائي رولان غاروس بين بطلين من سويسرا: روجر فيدرير، وستان فافرينكا.

كما اهتمت بتطورات قضية نيمار وكتبت :“ استدعاء نيمار من طرف الشرطة البرازيلية ”.

فرانس فوتبول

خصصت الصحيفة عددها الأسبوعي لكأس العالم للسيدات الذي يقام في فرنسا ونشرت ملفًا يتعلق بكل جوانبه وموعد كل اللقاءات “ دليل كأس العالم للسيدات ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل المدرب ساري وقرب إعلانه الانفصال عن تشيلسي والقدوم ليوفنتوس “ رد الدين لساري ”.

كما اهتمت بمستقبل مهاجم فيورنتينا فيديريكو كييزا والذي تترصده فرق يوفنتوس وإنتر ميلان وبايرن ميونخ حيث أكد ناديه بقاءه الموسم المقبل.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على موافقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على قدوم المدرب الإيطالي ساري وكتبت :“ كريستيانو رونالدو : نعم لساري ”.

كما تحدثت عن قرب المدرب السابق لأنتر ميلانو سباليتي من فيورنتينا.