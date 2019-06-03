تفاصيل جديدة بشأن قضية التلاعب بنتائج مباريات في الدوري الإسباني

كشفت صحيفة ”الموندو“ الإسبانية عن تفاصيل جديدة في قضية التلاعب بالنتائج في إسبانيا لفائدة شركات الرهان وتخص فريق بلد الوليد حيث أكدت الاتصالات الهاتفية بين عدد من المتهمين أن 7 لاعبين من الفريق تم شرائهم للتلاعب بالنتائج.

ويعتبر لقاء بلد الوليد وفالنسيا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني والذي انتهى لفائدة فالنسيا 2/0 من اللقاءات التي تحقق فيها الشرطة الإسبانية.

وبحسب الاتصالات التلفونية فقد طالب أحد المتهمين من بعض لاعبي بلد الوليد أن يفوز فالنسيا بهدفين ويسجل هدف في كل شوط وطالبه بعدم إخبار أي أحد ولا حتى المقربين منه بالاتفاق.

وضمن لائحة اللاعبين من بلد الوليد المتصل بهم كل كيكو أوليفاس وألبيرتو غويتان.

وأطلق سراح اللاعبين المتهمين في القضية بكفالة مالية كبيرة.