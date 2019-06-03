شاهد قميص نادي برشلونة الأساسي لموسم 2019/2020 (صور)

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين عن القميص الجديد الذي سيرتديه لاعبوه في الموسم المقبل 2019/2020.

ويختلف القميص الجديد لنادي برشلونة عن قمصان المواسم الماضية، حيث يحوي مربعات زرقاء وحمراء، على عكس القمصان التقليدية للنادي الكتالوني الذي يكون على شكل مستطيلين رأسيين باللونين الأزرق والأحمر.

وقال برشلونة في بيان على موقعه على الإنترنت، إنه استلهم القميص الجديد من مدينة برشلونة من خلال دمج الكتل المميزة في حي ”Eixample“ الذي يضم بعضًا من أكثر المباني الرمزية التي صممها المهندس المعماري الكبير ”Antoni Gaudí“.

وأضافت النادي الإسباني أنه سيتم عرض القميص الجديد للجمهور يوم 4 يونيو في جميع متاجر الفريق وعبر منافذ البيع المعتادة في جميع أنحاء العالم.

ويشتمل القميص الجديد على تيشيرت أزرق وجوارب زرقاء مع حافة حمراء، وسترتدي جميع فئات برشلونة الرجالية والنسائية والرياضية الأخرى القميص ذاته.

وقال جيرارد بيكيه: ”القميص الجديد مثير، قد يكون الأمر مختلفًا، لكنه برشلوني 100%، ومن الأفضل أن يمثل التصميم الرابطة التي تربط النادي بالداعمين والأشخاص الذين يقودون المدينة إلى الأمام“.