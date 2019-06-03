ميركاتو الأندية الأوروبية.. ليفربول يواجه خطر رحيل محمد صلاح.. وريال مدريد يفشل في صفقة جواو فليكس

قبل التتويج بدوري أبطال أوروبا، أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه لن يكرر أخطاء الماضي، ببيع نجومه إلى الأندية الأوروبية الكبرى؛ لأنه أصبح منافسًا على جميع الألقاب، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

وخسر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، ولكن الفريق توّج أداءه الرائع هذا الموسم بـ“أميرة أوروبا“، بعد التفوق على توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين في النهائي الذي استضافه ملعب ”واندا متروبوليتانو“ في مدريد.

صراع ثنائي على محمد صلاح

سيواجه ليفربول حربًا شرسة للحفاظ على نجومه في قادم التحديات، وبدأت الإغراءات مبكرًا، خاصة فيما يتعلق بنجمه المصري الدولي محمد صلاح.

وقالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم العرض الأول إلى نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح.

وأضافت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وضعا محمد صلاح على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النادي الملكي في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد قرروا تقديم العرض الرسمي الأول لضم صلاح، بعد أن علموا بأن إدارة ليفربول لا تمانع في رحيل صلاح عن ”أنفيلد“.

وتابعت: ”يمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول إلى منتصف العام 2023، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 200 مليون يورو، في الوقت الذي رصد فيه ريال مدريد 500 مليون يورو لصفقات الموسم الجديد“.

وأحرز محمد صلاح هدفًا في مرمى توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الريدز بهدفين نظيفين، ليتوج ليفربول بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه.

وأشعل محمد صلاح التكهنات حول مصيره في الموسم الجديد، بعد أن قال في تصريحات صحفية: ”لا أتحدث عن مستقبلي الآن“.

وبحسب ”ديلي ميل“، سيخوض ليفربول معركة؛ للاحتفاظ بهدافه وهداف الدوري محمد صلاح هذا الصيف، حيث يقاتل مانشستر يونايتد أيضًا لضمه.

ونقلت الصحيفة عن ”أس“ الإسبانية أن العملاقين ريال مدريد ومانشستر يونايتد يريدان جذب صلاح بعيدًا عن أنفيلد، في حين يحرص بايرن ميونخ أيضًا على ضمه.

وفشل ريال مدريد في التعاقد مع نجم روما السابق، بعد أن طالب ليفربول أكثر من 180 مليون جنيه إسترليني.

وفي حديثه عن صلاح في وقت سابق من هذا الموسم، قال زيدان: ”إنه لاعب رائع، أثبت ذلك في روما ويفعل نفس الشيء الآن في ليفربول، إنه شاب ويحافظ على تطوره ويمكنه أن يقدم المزيد، إنه لاعب أقدره حقًا“.

وسيُمنح أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، المال الوفير؛ لإنفاقه بعد موسم مخيب للآمال بالنسبة للفريق، لكنه يواجه مهمة كبيرة لإقناع صلاح بالانتقال إلى المنافس التقليدي لليفربول.

نيمار وبرشلونة

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن البرازيلي نيمار دا سيلفا ينتظر مفاوضات ناديه السابق برشلونة الإسباني مع الحالي باريس سان جيرمان، من أجل الصفقة المدوية التي ستشهد عودته إلى صفوف البلوغرانا.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة البارسا، في صفقة مدوية أشعلت سوق الانتقالات وأسعار اللاعبين، كونها الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ولكن النجم البرازيلي يشعر بالندم على قرار الرحيل من برشلونة، وأبدى رغبته في العودة مرة أخرى إلى ”كامب نو“، بحسب العديد من التقارير.

وأشارت ”سبورت“ المقربة من إدارة برشلونة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن البرازيلي فيليب كوتينيو سيكون ”كلمة السر“ في صفقة نيمار، حيث تدور المداولات حاليًا حول إمكانية وجود صفقة تبادلية بين البارسا وسان جيرمان، تتضمن نجمي منتخب البرازيل.

وأكدت أن بيع كوتينيو وعودة نيمار المحتملة ”عمليتان متوازيتان“، تتضمن الكثير من العقبات المالية، ولكن رحيل كوتينيو إلى بطل فرنسا يمكن أن يفتح باب الحوار بين الناديين، في ظل توتر العلاقات بينهما مؤخرًا.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي برشلونة سيعرضون خيار الانتقال إلى باريس سان جيرمان على مديري أعمال كوتينيو، الذي لم يقدّم المستوى المأمول منه منذ انتقاله إلى البارسا من ليفربول في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورون ليكون ثالث أغلى لاعب في العالم، وأغلى صفقة في تاريخ برشلونة.

وفي نفس السياق، أكدت ”سبورت“ أن نيمار بدأ عملية تطبيع العلاقات مع نادي برشلونة، وفي المقدمة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، والإدارة الرياضية للبلوغرانا، بعد أحداث صيف 2017، التي شهدت فسخ عقد اللاعب مع برشلونة من طرف واحد.

لكن شبكة ”sinconcesiones“ قالت إن برشلونة ينفي أنه خاطب باريس سان جيرمان بشأن إعادة نيمار، النادي لم يفكر في إعادة اللاعب البرازيلي“.

بنفيكا يحبط ريال مدريد

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن نادي بنفيكا البرتغالي رفض عرض ريال مدريد لضم النجم الشاب جواو فليكس.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الإثنين أن إدارة ريال مدريد قدّمت عرضًا لشراء فليكس مقابل 80 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليون يورو حوافز، ولكن نادي بنفيكا رفض العرض، وطالب الحصول على 120 مليون يورو نقدًا، وأكد مسؤولو النادي البرتغالي أنهم يملكون 4 عروض أخرى مماثلة لضم فليكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد تراقب الموهبة البرتغالية الجديدة، التي جذبت الأنظار إليها بشدة في الموسم المنقضي.

وقاد جواو فليكس، 19 عامًا، نادي بنفيكا للتتويج ببطولة الدوري البرتغالي للموسم المنقضي، بفارق نقطتين عن نادي بورتو، حيث أحرز 20 هدفًا، وصنع 11 أخرى في جميع المباريات التي شارك فيها رفقة بنفيكا.

ويتمسك مسؤولو بنفيكا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد فليكس، والبالغة قيمته 120 مليون يورو، للموافقة على بيعه.

ويرغب نادي أتلتيكو مدريد على وجه الخصوص في ضم فليكس، حيث أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني إعجابه الشديد بإمكانات اللاعب، ويرى أنه سيكون البديل المثالي للفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أعلن رحيله عن الروخي بلانكوس بداية من الموسم الجديد.

بايرن ميونخ يتخلى عن رودريغيز

كشفت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني قرر عدم تفعيل خيار الشراء المنصوص عليه في عقد الدولي الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعب الفريق البافاري.

ولعب رودريغيز لموسمين على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وكان العقد ينص على إمكانية شرائه مقابل 42 مليون يورو وينتهي في الـ 30 من يونيو الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”كيكر“ الألمانية، يوم الإثنين، فإن مسؤولي النادي البافاري اتفقوا على عدم تنفيذ حق الشراء، ليترك اللاعب الفريق متجهًا على الأرجح إلى نابولي.