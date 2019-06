غياب محمد صلاح.. تعرف على التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019 (صورة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأحد، التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019.

ونجح نادي ليفربول الإنجليزي في التتويج بالبطولة، عقب فوزه 2/0 على توتنهام، في المباراة النهائية، أمس السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وضمت القائمة 20 لاعبًا، لكن المفاجأة كانت غياب النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، الذي سجل 5 أهداف في المسابقة الموسم الحالي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أليسون باكير (ليفربول)، ومارك آندري تير شتيغن (برشلونة)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، ماتياس دي ليخت (أياكس)، يان فيرتونخين (توتنهام)، ألكسندر أرنولد (ليفربول)، روبيرتسون (ليفربول)، سيسوكو (توتنهام)، حكيم زياش (أياكس)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، فرينكي دي يونغ (أياكس)، ندومبيلي (ليون)، فاليندوم (ليفربول)ـ نيريس (أياكس)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ليونيل ميسي (برشلونة)، تاديتش (أياكس)، ساديو ماني (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، لوكاس مورا (توتنهام).

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، في حين أضاف ديفوك أوريغي الهدف الثاني في الدقيقة 87، ليفوز ليفربول باللقب السادس في مسيرته بدوري أبطال أوروبا.

???? #UCL Squad of the Season 2018/19 ????

UEFA’s Technical Observers have selected their 20-man squad from this season’s UEFA Champions League… ???? pic.twitter.com/OTCmSlp8KF

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 2, 2019