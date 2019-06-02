يورغن كلوب يقدم وعدًا لغوارديولا بعد فوز نادي ليفربول بدوري أبطال أوروبا

يورغن كلوب يقدم وعدًا لغوارديولا بعد فوز نادي ليفربول بدوري أبطال أوروبا

المصدر: فريق التحرير

قال المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن منافسه الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، كان أول من هنأه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتغلب ليفربول 2/0 على توتنهام، أمس السبت، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، على ملعب ”واندا متروبوليتانو“، وهو اللقب السادس في تاريخ ليفربول.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ عن كلوب قوله: ”تحدثت هاتفيًا مع غوارديولا، عقب مواجهة توتنهام. إنه أول من هنأني باللقب“.

وأضاف كلوب: ”تواعدنا بمواصلة التنافس في الموسم المقبل بين ليفربول ومانشستر سيتي على كل الألقاب“.

وتابع كلوب: ”تحقيق 97 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا جاء من خلال طريق طويل، لا نصدق أننا ذهبنا خلاله“.

وأتم المدرب الألماني: ”لقد فزنا الآن بلقب، وسنستمر على هذا النمط، ونحقق المزيد من البطولات. أنا حقًا سعيد بذلك“.

ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019، بعدما حصد 98 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الثاني، في صراع هو الأشرس بين فريقين في المسابقة.

كما فاز مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية.