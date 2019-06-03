تقرير: ”ضحية“ نيمار تقدم وثائق وصورًا للشرطة في قضية الاغتصاب

سلمت المرأة التي تتهم نيمار باغتصابها في أحد فنادق باريس قبل نحو أسبوعين، صورًا ووثائق إلى شرطة ساو باولو كجزء من أدلة اتهامها.

ووفقًا لشبكة UOL Esporte البرازيلية، تؤكد مصادر اطلعت على الصور، أن نجم باريس سان جيرمان تصرف بقوة مع المرأة قبل الاعتداء الجنسي المزعوم.

وأشارت المرأة إلى أنه في 15 مايو/أيار الماضي، تعرضت للاغتصاب من نيمار في غرفة في أحد فنادق باريس، لكن اللاعب نفى ذلك جملة وتفصلًا من خلال مقطع فيديو يشرح فيه أنه تعرض لعملية خداع وابتزاز.

وعرض بعض الصور المثيرة التي أرسلتها له الضحية المزعومة ونسخًا لرسائل متبادلة بينهما بشأن ممارسة الجنس، ما ينفي عنه تهمة الاغتصاب.

وبناء على هذه الصور تم التحقيق مع نيمار بتهمة نشر صور مثيرة عبر الإنترنت، وأرسلت الشرطة محققيها إلى معسكر المنتخب البرازيلي في ريو دي جانيرو للتحقيق مع لاعب باريس سان جيرمان.

ولم يكن اللاعب موجودًا في مقر المعسكر، لكنها انتظرته حينما وصل على متن مروحيته الخاصة مع تياغو سيلفا ودانييل ألفيس وآرثر، وتحفظت الشرطة على هاتفه المحمول.

وتستعد البرازيل لاستضافة كأس كوبا أمريكا التي تضم منتخبات قارة أمريكا الجنوبية العشرة، فضلًا عن اليابان وقطر، وستنطلق في 14 يونيو/ حزيران الحالي.

وستلتقي البرازيل وديًا مع قطر، يوم الأربعاء المقبل، وبعدها بأربعة أيام مع هندوراس.