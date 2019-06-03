فرناندينيو: لاعبو منتخب البرازيل يساندون نيمار في محنته

أبدى لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو دعمه لزميله نيمار، قائلًا إن باقي اللاعبين يتدربون حاليًا قبل خوض كأس كوبا أمريكا لكرة القدم ولن يسمحوا لاتهام لاعب باريس سان جيرمان بالاغتصاب أن يؤثر على استعدادهم للبطولة التي ستقام على أرضهم.

وأصدر نيمار بيانًا في ساعة مبكرة يوم الأحد، نفى خلاله ارتكابه أي مخالفات بشأن القضية التي ظهرت للعلن قبل ساعات عقب تقرير صادر عن الشرطة في ساو باولو اتهمت فيه امرأة اللاعب البرازيلي باغتصابها في باريس.

وزعمت المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، أن نيمار اعتدى عليها في غرفة بفندق في العاصمة الفرنسية في 15 مايو أيار الماضي.

وبث مهاجم باريس سان جيرمان مقطع فيديو طويلًا عبر حسابه في تطبيق إنستغرام نفى خلاله الاتهامات، قائلًا إنه كان ضحية ابتزاز وبدا منزعجًا بسبب الألم الذي طاله وعائلته إثر هذا الاتهام.

وأظهر مهاجم برشلونة السابق في الفيديو الرسائل المتبادلة مع الضحية المزعومة، ومن ذلك صور مثيرة أرسلتها له.

وفي تطور آخر في قضية لاعب سانتوس السابق قالت شرطة ريو إنها تحقق بشأن ارتكابه جريمة بنشره هذه الصور عبر الإنترنت.

وقال فرناندينيو، أحد أكثر لاعبي التشكيلة الحالية للبرازيل خبرة، للصحفيين خلال معسكر المنتخب الوطني خارج ريو ”حزنت بشدة لسماع هذه الأنباء، وأعتقد أنها غريبة.. مر 15 يومًا حتى وجهت الفتاة له الاتهام.

لكني أعتقد أن الأمر سيتضح في أقرب وقت وأثق في براءة نيمار. اللاعبون والجهاز الفني يساندونه ولن يؤثر هذا على ما يحدث في الملعب“.

ووصل نيمار معسكر البرازيل اليوم عبر مروحيته الخاصة لكنه لم يتحدث للصحفيين.

وتستعد البرازيل لاستضافة كأس كوبا أمريكا التي تضم منتخبات قارة أمريكا الجنوبية العشرة فضلًا عن اليابان وقطر وستنطلق في 14 يونيو حزيران الحالي.

وستلتقي البرازيل وديًا مع قطر يوم الأربعاء المقبل وبعدها بأربعة أيام مع هندوراس.

وأصبح نيمار البالغ عمره 27 عامًا أغلى لاعب في العالم على الإطلاق عندما رحل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (263 مليون دولار) في 2017.