التحقيق مع نيمار بتهمة نشر صور حميمية للمرأة التي اتهمته بالاغتصاب (شاهد)

ستقوم الشرطة المدنية في ريو دي جانيرو، بفتح تحقيق مع نيمار لنشره صورًا حميمية، يفترض أنها للمرأة التي كانت اتهمته باغتصابها، بحسب ما أفادت مصادر رسمية الأحد.

وقالت إدارة مكافحة جرائم المعلومات في بيان لها إنها ستقوم بالتحقيق في الفيديو الذي نشره اللاعب عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، والذي كشف خلاله عن المحادثات التي تمت بينه وبين المرأة التي اتهمته باغتصابها، وكان ذلك أمام نحو 120 مليون من متابعيه.

ومن ضمن المحتويات التي نشرها نيمار، بعض من المحادثات الكتابية بينهما منذ مارس وحتى مايو الماضي، إضافة إلى بعض الصور الحميمية الخاصة بهذه المرأة، على الرغم من أنه تم تعديل هذه الصور قبل عرضها بإخفاء المناطق الحساسة للمرأة رقميًا، وكذلك التواريخ والأسماء.

كما أكد مهاجم باريس سان جيرمان أنه يمتلك مقاطع فيديو حميمية كانت أرسلتها له هذه المرأة، ولكنه لن ينشرها.

View this post on Instagram A post shared by 3n310ta ???????? ???? neymarjr (@neymarjr) on Jun 1, 2019 at 7:44pm PDT

وتعتبر البرازيل أن عرض، أو مشاركة، أو نقل، أو بيع، أو نشر صور أو مقاطع فيديو ذات محتوى جنسي دون موافقة الضحية، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من عام وحتى 5 أعوام.

وفي هذه الحالة يتم تغليظ العقوبة إذا ما كان قد قام الشخص بهذا الفعل بغرض الانتقام أو إذلال الضحية التي كانت تجمعه بها علاقة حميمية.