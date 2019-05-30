سيرجيو راموس يحسم أمر البقاء في ريال مدريد

حسم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني أمر البقاء في النادي الملكي، خلال الأعوام المقبلة، وعدم الرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن راموس أجرى اتصالًا، مساء أمس الأربعاء، مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي وأبلغه خلالها بالاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال.

وكشفت تلك التقارير بأن الاتصال بين قائد النادي ورئيسه لم يتطرق إلى زيادة في الراتب، أو تجديد العقد، لكن راموس أكد رغبته بالبقاء في ريال مدريد.

وكان فلورنتينو بيريز أعلن مطلع الأسبوع الجاري أن راموس يرغب في الرحيل عن النادي الملكي بعدما تلقى عرضًا من أحد الأندية الصينية.