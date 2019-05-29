بعد أزمة سيرجيو راموس.. هل يخطف ريال مدريد ماتياس دي ليخت من نادي برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، أن إدارة ريال مدريد قد تتجه بقوة للتعاقد مع المدافع الهولندي الواعد ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بعد الأزمة، التي أثارها القائد سيرجيو راموس.

وأعلن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن راموس أبلغ أنه يريد الانتقال إلى الدوري الصيني مجانًا الصيف المقبل، لأن أندية الدوري الصيني لا تستطيع دفع قيمة انتقال اللاعب بسبب قوانين هناك، وليس أكثر من ذلك.

وبحسب صحيفة “ موندو ديبورتيفو“ فإن أزمة سيرجيو راموس وضعت فلورنتينو بيريز في حالة تأهب، وقد يتجه للتعاقد مع دي ليخت الذي يسعى برشلونة بقوة للتعاقد معه، إلى جانب يوفنتوس وأندية أخرى.

ولم يحسب دي ليخت وجهته المقبلة، مع تقارير ربطته بالانتقال إلى برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وليفربول، في حين أشار اللاعب نفسه إلى أنه يفضل الدوريين الإسباني والإنجليزي، وقد يبقى في أياكس لموسم آخر.

ووفقًا للصحيفة عينها، فإن باريس سان جيرمان مازال يتألم من فشله في التعاقد مع فرينكي دي يونغ، زميل دي ليخت في أياكس، الذي فضّل الانضمام إلى برشلونة، وإن النادي الفرنسي على استعداد لتقديم شيك على بياض، لدي ليخت لإقناعه بالانضمام إلى بطل الدوري الفرنسي.

وتألق دي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا، مع أياكس الموسم المنقضي، حيث قاده إلى التتويج بلقب الدوري الهولندي، كما وصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أطاح النادي الهولندي بريال مدريد ويوفنتوس.

وشارك دي ليخت في 55 مباراة مع أياكس موسم 2018/2019، سجل فيها 7 أهداف وصنع 4، علمًا أنه يرتبط مع أياكس بعقد حتى العام 2021.

بيع راموس

من جهتها قالت صحيفة ”ماركا“ إن ريال مدريد لا يستبعد بيع قائده سيرجيو راموس.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لا ينوي التفريط في راموس، لكن إذا تقدم اللاعب بطلب الرحيل عن الفريق، كما فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فإن إدارة النادي لن تمانع بيع راموس، شرط الحصول على عرض مناسب.

وانضم راموس، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى ريال مدريد العام 2005، قادمًا من إشبيلية، وأصبح فيما بعد أحد أهم اللاعبين في الفريق الملكي، وقائده أيضًا.

وشارك راموس في 606 مباريات مع ريال مدريد، سجل فيها 84 هدفًا وصنع 39. وفاز مع الفريق بالعديد من البطولات، أبرزها 4 ألقاب في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا، علمًا أن عقده ينتهي العام 2021.