نجم إشبيلية ينتظر عرضًا من ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن بابلو سارابيا، لاعب وسط إشبيلية البالغ من العمر 27 عامًا، يرفض تمديد عقده المنتهي صيف 2020 مع الفريق الأندلسي، وينتظر عرضًا من ريال مدريد للعودة للفريق الذي بدأ خلاله مسيرته.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب ما بين 18 و22 مليون يورو، وهو مبلغ قليل بالمقارنة بما قدمه خلال الموسم الماضي، ويضغط الفريق الأندلسي على ساربيا لتمديد عقده ورفع الشرط الجزائي؛ ليتمكن من بيعه بمبلغ مهم في ظل اهتمام عدة فرق أوروبية بخدماته.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن سارابيا يحلم بالعودة لريال مدريد الذي لعب له كلاعب شاب ما بين 2003 و2009 ولعب للفريق الثاني كما لعب لقاءً وحيدًا رفقة الفريق الأول في عهد البرتغالي جوزيه مورينيو موسم 2010-2011.

وقدم سارابيا موسمًا مميزًا حيث تساوى مع ليونيل ميسي في عدد التمريرات الحاسمة في الليغا برصيد 13 تمريرة، وفي المجموعة سجل 23 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 52 لقاء رفقة الفريق.

ولازال ريال مدريد لم يقدم عرضًا لضم اللاعب لكن صحيفة ”أس“ أكدت أنه ضمن اهتمامات الفريق لكونه لاعبًا بديلًا جيدًا وثمنه ليس كبيرًا وابن مدرسة الفريق.