عناوين الصحف الرياضية العالمية.. تتويج تشيلسي ومستقبل هازارد وساري وعودة نيمار إلى برشلونة (صور)

شكل فوز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي على حساب مواطنه آرسنال ومستقبل مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري ونجمه البلجيكي إيدين هازارد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بمستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو رفقة برشلونة وتصريحات الظاهرة رونالدو حول مهمته كرئيس لبلد الوليد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية لهذا اليوم.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بفوز تشيلسي من خلال مستقبل البلجيكي إيدين هازارد وكتبت ”ريال مدريد يتعاقد مع بطل“.

كما أجرت الصحيفة حوارًا مع الظاهرة البرازيلي رونالدو رئيس بلد الوليد والذي قال عن مهمته الجديدة: ”تعاني من الضغط أكثر من اللاعبين“.



سبورت

تحدثت ”سبورت“ عن قضية عودة نيمار لبرشلونة وكتبت ”نيمار على قمة طاولة برشلونة“ بعد الأخبار التي تحدثت عن إمكانية عودته في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان.

كما اهتمت بتتويج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال.

كما تحدثت عن رحيل مدرب إسبانيول ”روبي“ نحو ريال بيتيس.



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو مع برشلونة وكتبت ”كوتينيو في سوق الانتقالات“ حيث أكدت اتصال أكثر من فريق للتعاقد معه.

كما اهتمت بفوز تشيلسي بالدوري الأوروبي ووداع هازارد للفريق.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن رحيل مدرب إسبانيول ”روبي“ إلى ريال بيتيس.



أس

تحدثت الصحيفة عن فوز تشيلسي من خلال نجمه هازارد وكتبت ”سجل هدفين وودع الفريق بحثًا عن تحدٍ جديدٍ“.

كما اهتمت بالمنتخب الإسباني للسيدات الذي سيشارك في كأس العالم في فرنسا.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال ومستقبل هازارد وكتبت ”هازارد سجل هدفين وقال وداعًا لتشيلسي“.

كما تحدثت الصحيفة عن مستقبل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد وكتبت ”بإمكانك الذهاب روميلو“.



الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفوز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي من خلال المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو وكتبت ”قلب الأسد“.

كما اهتمت بمباريات الحسم إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.



الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج تشيلسي بالدوري الأوروبي وكتبت ”ساري يتوج باللقب ويوفنتوس ينتظره“.



توتو سبورت

بدورها اهتمت الصحيفة بمستقبل مدرب تشيلسي بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي وكتبت ”تتويج ساري وحاليًا يوفنتوس“.

كما اهتمت بالمدرب الجديد لميلان وترشيح البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو لخلافة غاتوزو.

