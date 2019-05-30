تقرير: نادي برشلونة ينقض على ثنائي فالنسيا

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع اثنين من نجوم فالنسيا، الذي تُوّج مؤخرًا ببطولة كأس الملك على حساب النادي الكتالوني.

وفاز فالنسيا على برشلونة 2/1، في نهائي كأس ملك إسبانيا مساء السبت الماضي، ليحرم البلوغرانا من الثنائية المحلية، ويمنعه من التتويج بالكأس للمرة الخامسة على التوالي.

وأشار موقع superdeporte الإسباني إلى أن مسؤولي برشلونة يريدون التعاقد مع قائد فالنسيا دانيال باريخو والمهاجم رودريغو مورينو، بداية من الموسم المقبل.

ويلعب باريخو في وسط الملعب، ويرى مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أن اللاعب سيكون خير بديل للاعب وسط سيرجي بوسكيتس، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقد باريخو، 30 عامًا، يبلغ 50 مليون يورو.

وأكد الموقع أن برشلونة يضع المهاجم رودريغو مورينو على رأس قائمة المرشحين للفريق في الموسم المقبل، بعد تألقه في الدوري الإسباني، وتسجيله 17 هدفًا هذا الموسم، من بينها هدف في مباراة نهائي الكأس، إضافة إلى رغبة البارسا في ضم مهاجم مميز، كون الفريق لا يملك مهاجمين سوى الأوروغوياني لويس سواريز.

ويملك مورينو، 28 عامًا، شرطًا جزائيًا في عقده رفقة فالنسيا يبلغ 120 مليون يورو.

ويسعى برشلونة لـ“ثورة“ في صفوفه، في أعقاب النهاية المخيبة للآمال للموسم المنقضي، بعد وداع دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي من الدور نصف النهائي، وخسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.