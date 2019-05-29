ريال مدريد يستهدف جمع 300 مليون يورو من بيع لاعبيه

ترغب إدارة ريال مدريد جمع 300 مليون يورو على الأقل خلال عملية بيع اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية؛ لتكون قادرة على شراء لاعبين بمبالغ كبيرة.

وحسب صحيفة ”آس“، فإدارة الفريق تستهدف بيع 8 لاعبين في الصيف القادم بالإضافة لإيسكو في حال توصلهم لعرض مالي مغرٍ رغم رفض زيدان رحيله.

ويبقى الويلزي غاريث بيل المرشح الأكبر لجلب أكبر مبلغ مالي للفريق، حيث وضعت الإدارة سقف 80 مليون يورو كحد أدنى لبيعه، متبوعًا بالكولومبي جيمس رودريغيز التي تشير التقارير لعدم رغبة بايرن ميونخ تفعيل بند شراء عقده وهو ما يجعله يعود للفريق الإسباني الذي يستهدف بيعه بـ60 مليون يورو.

ويأتي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش المعار حاليًا لتشيلسي ثالثًا في القائمة، حيث يطالب ريال مدريد بمبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو للتخلي عنه وهناك عدة فرق ترغب في ضمه الصيف القادم.

ويتصدر داني سيبايوس وماركوس لورينتي قائمة اللاعبين الإسبان، حيث يطالب ريال مدريد بمبلغ 40 مليون يورو لكل منهما على الأقل للتخلي عنه، بينما يقدر ثمن ماريانو دياز بـ20 مليون يورو وبورخا مايورال بـ12 مليون يورو.

ويبقى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس ضمن القائمة حيث قرر الفريق وضع مبلغ 10 ملايين يورو للتخلي عنه لتسهيل عملية رحيله في حال قرر المغادرة.

وقد تمنح عملية البيع لريال مدريد قوة مالية تفوق المبلغ المطلوب في ظل صراع عدة فرق على لاعبيه الذين من المحتمل أن تعرف أسعارهم بعض الارتفاع.

ويبقى إيسكو مرشحًا بدوره للرحيل لكن ريال مدريد يشترط التوصل بعرض مغرٍ لا يمكن رفضه، وقد يكون في حدود 100 مليون يورو للتخلي عنه.

وكانت الصحيفة الإسبانية قد أكدت سابقًا أن قوانين اللعب المالي النظيف تفرض على إدارة ريال مدريد جمع مبلغ مهم من بيع لاعبيه قبل التفكير في دفع مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات.