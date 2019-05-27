تقرير: ريال مدريد يوافق على طلبات نيمار ”المجنونة“ وينتظر قراره النهائي

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد وافق على طلبات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وينتظر فقط حسم اللاعب لقرار عودته إلى الدوري الإسباني مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، إلى أن نيمار طلب الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على الانتقال إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

ويحصل نيمار في باريس سان جيرمان على راتب أسبوعي يبلغ 622 ألف جنيه إسترليني، وبالتالي فإنه سيحصل في ريال مدريد على ضعف هذا الراتب تقريبًا، حال إتمام الصفقة.

وأضافت ”آس“، المقربة من إدارة ريال مدريد: ”يتعين على النادي الملكي التخلّص أولًا من النجم الويلزي غاريث بيل، ببيعه قبل بداية الموسم المقبل، لتمويل صفقة نيمار، في ظل الأزمة المشتعلة بين اللاعب ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أبعده عن الفريق في المباريات الأخيرة خلال الموسم، مما دفع بيل إلى رفض الرحيل، وتمسك بالبقاء في الميرينغي حتى نهاية عقده في عام 2022“.

وثارت الشكوك حول استمرار نيمار وزميله الفرنسي كيليان مبابي رفقة باريس سان جيرمان، بعد أن أكد الألماني توماس توخيل مدرب الفريق أن كل شيء وارد في عالم انتقالات كرة القدم.

وقال توخيل، الذي جدد عقده رفقة بطل فرنسا حتى عام 2021: ”رغبتي كمدرب واضحة تمامًا، أريد أن يبقى جميع النجوم في الفريق، ولكنني لا يمكن أن أعد بذلك، لا أريد أن أكون ساذجًا“.