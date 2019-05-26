نيمار مضطر لرفض ريال مدريد والبقاء مع باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيبقى مع بطل الدوري للموسم المقبل من أجل استعادة لياقته البدنية، وإثبات جدارته في النادي.

وقال برنامج ”تيليفوت“ التلفزيوني الفرنسي، اليوم الأحد، إن نيمار سيبقى لأنه ولا من المحيطين به في النادي يريدون رحيله على الأقل الموسم المقبل في ظل إصاباته المتكررة منذ انتقاله للدوري الفرنسي، إذ يأمل مهاجم برشلونة السابق أن يعود لسابق مستواه، وطي صفحة الإصابات خلفه، ويسعى إلى إظهار إمكاناته الكاملة طوال الموسم بأكمله.

ولمدة عامين متتاليين، لم يتمكن نيمار من الظهور في كافة مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا والتي بلغت 16 مباراة تنافس فيها باريس سان جيرمان.

وهذا السبب تحديدًا وراء قراره بالبقاء حتى يتمكن التألق مع الفريق في المباريات الكبرى التي لم تتح له الفرصة في الظهور فيها بشكل لافت حتى الآن.

ولا يزال نيمار مرتبطًا بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث يسعى العملاق الإسباني إلى إعادة بناء الفريق بعد واحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق.

لكن عقد نيمار مستمر مع النادي الباريسي حتى 2022، ومن المرجح أن يكلف رحيله عن النادي 400 مليون يورو لعدم وجود شرط جزائي في عقده ما يجعل هذه الصفقة صعبة التنفيذ الصيف الحالي.

وتبقى محاولة وحيدة للنادي الملكي لضم نيمار تتمثل في شعور النجم البرازيلي بأن أفضل فرصة له للفوز بالكرة الذهبية ستكون مع ريال مدريد، لكن وفقًا ”لتليفوت“ فإن هذه الخطة لا تبدو محتملة.

وغاب نيمار عن المباريات الأخيرة لفريقه هذا الموسم بعد إيقافه 3 مباريات إضافة لمنعه من خوض مباراتين أخريين مع إيقاف التنفيذ بسبب مشادة مع مشجع عقب خسارة الفريق نهائي كأس فرنسا أمام ستاد رين الشهر الماضي.