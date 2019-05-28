ميركاتو الأندية الأوروبية.. غموض مستقبل فالفيردي.. ومفاجأة نيمار في برشلونة

تصدر نادي برشلونة الإسباني، أنباء الميركاتو الصيفي، فيما يتعلق بمستقبل المدرب إرنستو فالفيردي، في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، وخسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، أو الصفقة المدوية التي تداولت أخبارها الصحافة الإسبانية، والتي تشير إلى عودة نيمار إلى البلوغرانا مقابل رحيل الفرنسي ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.

شكوك حول فالفيردي

تضاربت الأنباء حول مستقبل فالفيردي، حيث أشارت تقارير كتالونية إلى أن برشلونة اتخذ قراراً بإقالة المدرب، إلا أن تقارير أخرى أكدت أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة.

وأكدت مصادر داخل نادي برشلونة لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، أن النادي لا يخطط لإقالة إرنستو فالفيردي، نافية ما تردد عن أنه سيتم إبلاغ المدرب بعدم استمراره الموسم المقبل.

وشدد برشلونة أن هذا الخبر كاذب وعار تمامًا من الصحة، وأن النادي لا يزال يناقش وضع الفريق، بما في ذلك تشكيلة الموسم المقبل واستمرارية الطاقم الفني من عدمها.

وأضافت المصادر للصحيفة ذاتها، أن هذه المعلومات المغلوطة تؤدي إلى المزيد من التوتر داخل النادي، وتؤكد أن القرارات الرياضية يتم اتخاذها بعد اجتماع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو مع مديري النادي، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن فالفيردي.

ولا تزال إمكانية استمرار فالفيردي في قيادة الفريق أو رحيله مع وجود تغيير في الجهاز الفني مفتوحة عقب خسارة لقب كأس ملك إسبانيا.

قنبلة نيمار؟

فجّرت إذاعة ”RAC1“ الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بمستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان والفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة.

وقال الصحفي الإسباني الشهير جيرارد روميو، في تصريحات للإذاعة الإسبانية، إن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان يتفاوضان حالياً على صفقة تبادلية مدوية، تتضمن انتقال نيمار إلى برشلونة، مقابل رحيل ديمبلي إلى بطل فرنسا.

وأشار روميو، اليوم الثلاثاء، إلى أن نيمار لا يخفي رغبته في العودة إلى برشلونة، بعد أن رحل عن البلوغرانا في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، في الوقت الذي لن يمانع فيه ديمبلي في الانضمام إلى باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه السابق في بورسيا دورتوند الألماني توماس توخيل.

وأكد روميو أن المباحثات التي بدأت بالفعل لا تبدو أنها معقدة حتى الآن، في ظل رغبة نيمار بالعودة إلى برشلونة، وندمه على قراره السابق بالرحيل، إضافة إلى أن ديمبلي يرى أن وجود توخيل على رأس الإدارة الفنية في باريس سان جيرمان سيساعده على استعادة مستواه مرة أخرى.

بوغبا يضحي من أجل ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية إن الفرنسي بول بوغبا، سيكون ثاني اللاعبين المنضمين إلى نادي ريال مدريد في الأيام القليلة المقبلة، بعد البلجيكي إدين هازارد، نجم تشيلسي، الذي سيتم إعلان صفقته رسمياً عقب نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي تشيلسي مع آرسنال في نهائي اليوروبا ليغ، غداً الأربعاء، في العاصمة الأذربيجانية باكو، ومن المنتظر أن ينتقل هازارد نجم البلوز إلى ريال مدريد عقب المباراة مباشرة.

وأشار الصحفي الإسباني ”إدواردو إندا“ في برنامج ”الشرنغيتو“ إلى أن صفقة انتقال بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد انتهت بالفعل، بعد الاتفاق على جميع الشروط الخاصة بعقد اللاعب الفرنسي الدولي مع النادي الملكي.

وقال إندا إن بوغبا وافق على تقليل راتبه السنوي من 15 مليون يورو إلى 12 مليون يورو، كي يحقق حلم الانتقال إلى ريال مدريد.

وتابع: ”شركة أديداس تضغط بقوة لإتمام الاتفاق، لأن بوغبا يمثل أحد العلامات المميزة للشركة، التي ترغب في ارتداء اللاعب لقميص ريال مدريد“.

وتوقع إندا أن تكون قيمة صفقة انتقال بوغبا من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في حدود 156 إلى 170 مليون يورو.

وكان بوغبا قد أكد من قبل أن اللعب لريال مدريد يمثل ”حلم“ لكل لاعبي العالم، وأشاد بمواطنه زين الدين زيدان مدرب الريال، وأشار إلى أنه يرغب في اللعب تحت قيادته.

إيسكو إلى يوفنتوس؟

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد البالغ من العمر 27 عامًا، بات أحد الأهداف الرئيسية ليوفنتوس للموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن اليوفي عرض 60 مليون يورو لضم لاعب وسط ملقة السابق.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن إيسكو أحد أهم طلبات ماوريتسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي والمتوقع أن يصبح مديرًا فنيًا ليوفنتوس الموسم المقبل.

وبات انتقال إيسكو إلى يوفنتوس ممكنًا الصيف الحالي بعد اقتراب البلجيكي إيدن هازارد من الانضمام إلى ريال مدريد عقب نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وآرسنال يوم الأربعاء.

ويلعب هازارد في نفس مركز إيسكو الذي لا يجد له مكانًا في التشكيلة الأساسية للمدير الفني زين الدين زيدان، ومع وصول قائد بلجيكا ستتقلص فرص إيسكو كثيرًا.

كافاني يقترب من أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، وافق على الانتقال لأتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب برنامج ”Larguero“ في إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية، فالمهاجم الأوروغوياني أعطى موافقته للعب تحث قيادة الأرجنتيني دييغو سيميوني الموسم المقبل، ليكون أول مهاجم يعوض رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان.

وبحسب صحيفة ”آس“ فالصفقة تبقى -أيضًا- معلقة برحيل البرازيلي دييغو كوستا نحو الصين، وفي حال بيعه سيعوضه مهاجم باريس سان جيرمان الذي سيغادر العاصمة الفرنسية في الصيف، لكونه خارج أولويات الألماني توماس توخيل رغم أنه الهداف التاريخي للفريق.

إنتر ميلان يحسم موقف لوكاكو

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيراً من نادي إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إلى أن لوكاكو التقى مسئولي إنتر ميلان؛ لبحث تفاصيل عقده رفقة النيراتزوري، ووافق على تقليل مطالبه المادية لتسهيل انتقاله إلى سان سيرو في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن إدارة الإنتر تنتظر الآن المفاوضات الحاسمة مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.

وتوقعت أن يتمسك مسئولو المانيو بالحصول على 70 مليون يورو لبيع لوكاكو إلى إنتر ميلان.