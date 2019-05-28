تقارير: نيمار يعود إلى نادي برشلونة في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان

فجّرت إذاعة ”RAC1“ الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بمستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، والفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة.

وقال الصحفي الإسباني الشهير جيرارد روميو، في تصريحات للإذاعة الإسبانية، إن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان يتفاوضان حالياً على صفقة تبادلية مدوية، تتضمن انتقال نيمار إلى برشلونة، مقابل رحيل ديمبلي إلى بطل فرنسا.

وأضاف روميو، اليوم الثلاثاء، أن نيمار لا يخفي رغبته في العودة إلى برشلونة، بعد أن رحل عن البلوغرانا في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، في الوقت الذي لن يمانع فيه ديمبلي في الانضمام إلى باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه السابق في برسيا دورتوند الألماني توماس توخيل.

وأكد روميو أن المباحثات التي بدأت بالفعل لا تبدو أنها معقدة حتى الآن، في ظل رغبة نيمار بالعودة إلى برشلونة، وندمه على قراره السابق بالرحيل، إضافة إلى أن ديمبلي يرى أن وجود توخيل على رأس الإدارة الفنية في باريس سان جيرمان سيساعده على استعادة مستواه مرة أخرى.

ويرغب مسؤولو برشلونة في إعادة هيكلة الفريق، الذي أنهى الموسم بصورة سيئة للغاية، بعد وداع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي أمام ليفربول الإنجليزي، وخسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا في المباراة النهائية.