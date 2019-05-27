برنامج تلفزيوني إسباني يفجر مفاجأة عن سيرجيو راموس

قال برنامج Jugones التلفزيوني الشهير في محطة La Sexta الإسبانية، يوم الإثنين، إن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد سيطلب الرحيل عن النادي مجانًا؛ من أجل الانتقال للعب في الصين.

وأشار البرنامج إلى لقاء تم بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي واللاعب، طلب خلاله الحصول على خطاب (استغناء) يفيد برحيله مجانًا، يسمح له بالانتقال للبلد الآسيوي.

وفي ذلك الاجتماع، وفقًا للبرنامج حضر كل من ممثل راموس (شقيقه رينيه) وجوليو سين (محامي اللاعب) وراموس نفسه وفلورنتينو بيريز.

لكن جاء رد بيريز بالرفض، وأكد على أنه ”في ريال مدريد لا يمكن أن يرحل القائد مجانًا“.

وترددت مؤخرًا أنباء عن رغبة راموس في الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم المنصرم؛ من أجل البحث عن تحد جديد في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه، منها مانشستر يونايتد.