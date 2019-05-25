فالنسيا يضرب برشلونة ويتوج بلقب كأس ملك إسبانيا (فيديو)

اقتنص فالنسيا لقب كأس ملك إسبانيا مساء اليوم السبت، بالانتصار بنتيجة (2-1) على برشلونة في النهائي الذي استضافه ملعب ”بينتو فيامارين“.

واستعاد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2007-2008، وهو اللقب رقم 8 لهم في البطولة، وأوقفوا سلسلة ألقاب برشلونة في المسابقة التي استمرت في آخر 4 مواسم على التوالي.

ومن هجمة منظمة ضرب فالنسيا دفاع برشلونة، حيث استقبل جايا كرة طولية خلف دفاعات البارسا في الجبهة اليسرى، ومرر كرة أرضية لكيفن غاميرو الذي استلم وسدد على يسار الحارس سيلسين، ليُسجل الهدف الأول في الدقيقة 21.

فالنسيا 2 – 1 برشلونة : اهداف المباراة كاملة HD

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⁧#برشلونه_فالنسيا⁩ pic.twitter.com/MHRlbnffxn — ℳℋℋ (@R_3_m_3) May 25, 2019

وفي سيناريو مشابه للهدف الأول، سجل فالنسيا الهدف الثاني في الدقيقة 33، حيث استقبل سولير كرة على الطرف الأيمن، ومرر عرضية إلى رودريغو الذي وضع الكرة بالرأس في الشباك.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 73، حيث سدد كليمونت لينغليت كرة رأسية تصدى لها الحارس خاومي، وارتدت الكرة أمام ميسي الذي وضعها في الشباك الخالية.