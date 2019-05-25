أهداف مباراة برشلونة ضد فالنسيا.. 2-1 لـ“الخفافيش“ (فيديو)

سجل كيفن غاميرو الهدف الأول لفريق فالنسيا في شباك نظيره برشلونة في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”بينتو فيامارين“ في مدينة إشبيلية بالأندلس.

21' برشلونة 0-1 فالنسيا كيفين غاميرو يُسجل الاول لمصلحة فالنسيا #CopaDelRey ???????? pic.twitter.com/p4EGHPweDA — #CopaDelRey – FCBW Media ???? (@BarcelonaMX2) May 25, 2019

كأس ملك إسبانيا

برشلونة 0×1 فالنسيا , كيفن جاميرو@Top_Foottbal pic.twitter.com/f9C0A97uIJ — sami (@sami33432453) May 25, 2019

وفي الدقيقة 34 يضع رودريغو مورينو الثاني لفالنسيا.

33' برشلونة 0-2 فالنسيا رودريغو يُسجل الثاني لمصلحة فالنسيا #CopaDelRey ???????? pic.twitter.com/0jaqdLuVH5 — #CopaDelRey – FCBW Media ???? (@BarcelonaMX2) May 25, 2019

ميسي يقلص الفارق لبرشلونة بعد رأسية من لينغلت تصطدم بالقائم ويتابعها الأرجنتيني في المرمى بالدقيقة 74.

ويتطلع برشلونة للحصول على بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخه، والخامسة على التوالي، ليصبح أول نادٍ يتوج 5 مرات توالياً ببطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد ريال مدريد (1905-1908)، وبلباو (1930-1933)، المتوّجين 4 مرات على التوالي.

وحجز برشلونة مقعده في نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تفوق فالنسيا على ريال بيتيس بنتيجة 3 – 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويتطلع برشلونة للفوز بالثنائية المحلية عقب الفوز بالدوري الإسباني من أجل مصالحة جماهيره بعد الخروج المذل أمام ليفربول الإنجليزي في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في حين يبحث فالنسيا عن نهاية مثالية لموسمه الناجح بالحصول على بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ عام 2008.

ونجح فالنسيا في التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما تأهل للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي ونهائي كأس ملك إسبانيا.