التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، ومارسيلينو غارسيا، المدير الفني لفالنسيا، تشكيلتي فريقيهما استعدادًا لنهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم السبت، على ملعب ستاد بينتو فيامارين.

ويحرس مرمى برشلونة في هذه المباراة الحارس الهولندي غاسبر سيليسين، بسبب إصابة الحارس الأساسي تير شتيغن، كما يغيب المهاجم لويس سواريز بسبب الإصابة أيضًا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

سيليسين – سيميدو – بيكيه – لينجليت – ألبا – بوسكيتس – راكيتيتش – سيرجيو روبرتو – أرتور – كوتينيو – ميسي.

أما تشكيل فالنسيا فجاء كالتالي:

جايمي – فاس – جاراي – باوليستا – جايا – سولير – باريخو – كوكلين – قيديش – جاميرو – رودريجو

يُذكر أن برشلونة قد توج بكأس الملك في آخر 4 مواسم.

ويتطلع برشلونة للحصول على بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخه، والخامسة على التوالي، ليصبح أول نادٍ يتوج 5 مرات توالياً ببطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد ريال مدريد (1905-1908)، وبلباو (1930-1933)، المتوّجين 4 مرات على التوالي.

وحجز برشلونة مقعده في نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تفوق فالنسيا على ريال بيتيس بنتيجة 3 – 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي.