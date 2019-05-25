القنوات الناقلة لمباراتي برشلونة ضد فالنسيا وبايرن ميونخ ولايبزغ

يلتقي برشلونة وفالنسيا الليلة في نهائي كأس ملك إسبانيا من أجل حصد الثنائية المحلية للعام الثاني على التوالي، حيث يمكن للنادي الكتالوني تعويض خروجه المذل أمام ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويمكن لبرشلونة أن يخفف من وطأة الألم ويعوض إخفاقه من خلال تعزيز هيمنته المحلية بالفوز بالثنائية التي تشمل لقبي الدوري والكأس للمرة الثانية على التوالي.

موعد المباراة

برشلونة VS فالنسيا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

المباراة لن تُنقل على أي قناة عربية، حيث لم تقم شبكة (بي.إن. سبورتس) بشراء المباراة النهائية رغم أن الكأس بالكامل كان يُعرض على قنواتها.

وتنقل قناة ”TVE“ الإسبانية المفتوحة على القمر الأوروبي ”Hot Bird1-6“ تردد 11785 أفقي المباراة، وكذلك قناة ”Varzish Sport HD“ الطاجيكستانية المفتوحة، على قمر ”Apstar 2R“ تردد 12548 أفقي.

وفيما يلي باقي القنوات الناقلة للمباراة :

IRIB TV 3 ، BTV Action ، Idman Azerbaycan ، Canal + Sport France HD ، Varzish Sport HD ، Eleven Sports 1 HD ، Eleven Sports 1 Belgium ، Eleven Sports 1 HD Portugal ،

DAZN 1 HD ،

موعد نهائي كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ VS لايبزيغ ، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:00 بتوقيت القاهرة

ولن يبث اللقاء أيضًا على قنوات (بي.إن. سبورتس) لنفس الأسباب.

وفيما يلي القنوات التي ستنقل المباراة التي يمكن من خلالها أن يجمع بايرن ميونخ بطل البوندسليغا الثنائية المحلية أيضًا.

Sport TV 3 ، ARD Das Erste HD ، IRIB Varzesh ، Arena Sport 3 HD Cro ، Movistar Liga de Campeones HD ، EuroSport 1 Polska ، Vamos HD# ، Eleven Sports 2 Belgium

Fox Sports Eredivisie 4