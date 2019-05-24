هل يغادر سيرجيو راموس ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن سيرجيو راموس قد يغادر ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة ”ماركا“: ”يتساءل سيرجيو راموس عن مستقبله في ريال مدريد“ وأضافت أن اللاعب الإسباني يريد معرفة مصيره في الأيام المقبلة، ومعرفة ما إذا كان سيستمر في النادي الأبيض أو لا، للبحث فريق أوروبي كبير يمكن الانضمام إليه.

وأضافت الصحيفة أن راموس قد يكون لاعبًا في مانشستر يونايتد الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم المقبل.

وأوضحت ”ماركا“ أن راموس لا يزال لديه الدافع لملاحقة المزيد من الكؤوس؛ إلا أنه مستعد لاستكشاف ذلك خارج ريال مدريد. بعد أن وجد نفسه محبطًا بسبب بعض الأشياء التي حدثت داخل النادي الموسم الحالي، وقالت: ”راموس ليس مستعدًا لإحداث مشكلة، لكنه سيدرس خياراته أثناء إجازته“.

وانضم راموس، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى ريال مدريد العام 2005، قادمًا من إشبيلية، وأصبح فيما بعد أحد أهم اللاعبين في الفريق الملكي، وقائده أيضًا.

وشارك راموس في 606 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 84 هدفًا وصنع 39. وفاز مع الفريق بالعديد من البطولات، أبرزها 4 ألقاب في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا، علمًا أن عقده ينتهي العام 2021.