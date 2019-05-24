بعد عرض توتنهام.. ريال مدريد يحسم مصير ماركو أسينسيو

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أجرى اتصالات رسمية مع مسؤولي ريال مدريد هذا الأسبوع، في محاولة لشراء ماركو أسينسيو لاعب الميرينغي.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن المدير العام لنادي ريال مدريد خوزيه أنخل سانشيز أكد أن أسينسيو ليس للبيع، وأن أي نادٍ يريد شراءه يتعين عليه دفع الشرط الجزائي في عقد أسينسيو، والذي يبلغ 700 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرفض تمامًا التفريط في أسينسيو، لأنه يؤمن بإمكانات اللاعب منذ انضمامه إلى الفريق العام 2016 قادمًا من نادي إسبانيول، ويرى فيه أحد ركائز مشروعه الجديد في الميرينغي.

وأكدت ”أس“ أن هذا ليس رأي زيدان وحده، ولكن إدارة ريال مدريد ترفض التفريط في أسينسيو أيضًا، وترى أنه من المستحيل التفريط في اللاعب، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى منتصف العام 2023.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”اهتمام توتنهام بماركو أسينسيو ليس جديدًا، في ظل إعجاب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو باللاعب منذ فترة طويلة، ومحاولته التعاقد معه من قبل، ولكن إدارة ريال مدريد رفضت العرض سابقًا وحاليًا“.

وشددت الصحيفة أنه من المستحيل أن يفرّط ريال مدريد في أسينسيو، حتى مع وجود عروض أخرى من أندية مثل ليفربول الإنجليزي، الذي تأهل رفقة توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.