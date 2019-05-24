عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مستقبل مبابي ونيمار وغوارديولا ونهائي كأس إسبانيا (صور)

شكّل مستقبل النجمين البرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي واتهام القطري ناصر الخليفي بالفساد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بنهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وفالنسيا ودعم فالفيردي وتعاقدات مانشستر سيتي المحتملة وعدم رحيل غوارديولا إلى إيطاليا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية لليوم الجمعة، 24 مايو.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن تصريحات توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان حول الثنائي نيمار ومبابي وكتبت ”المدرب فتح أيضًا الباب“.

كما اهتمت الصحيفة بنهائي كأس ملك إسبانيا من خلال تصريحات مدافع برشلونة بيكيه ومدرب فالنسيا.

سبورت

اهتمت الصحيفة بنهائي كأس ملك إسبانيا حيث يسعى برشلونة لتضميد جراح الخروج من دوري أبطال أوروبا من بوابة الفوز بكأس ملك إسبانيا لتفادي صيف ساخن في الميركاتو.

كما تحدثت الصحيفة عن دعم رئيس برشلونة واللاعبين للمدرب إرنيستو فالفيردي بعد فترة شك.

كما تحدثت الصحيفة عن مستقبل نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان بعد التصريحات والأحداث الأخيرة وتعاقد برشلونة مع الشاب الهولندي لودوفيت.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة الكتالونية على نهائي كأس ملك إسبانيا ووصفته ”كأس سوبر“ مؤكدة سعي برشلونة للتتويج بالكأس الخامسة على التوالي.

كما تحدثت عن دعم ماريا بارتوميو رئيس برشلونة للمدرب فالفيردي.

الصحيفة اهتمت أيضًا بتصريحات مدرب باريس سان جيرمان وكتبت ”توخيل لا يضمن بقاء نيمار ومبابي الموسم المقبل“.

أس

اهتمت الصحيفة أيضًا بمستقبل الثنائي نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان مؤكدة ”توخيل لا يضمن بقاءهما الموسم المقبل“.

كما تحدثت عن نهائي كأس ملك إسبانيا وحظوظ فالنسيا نحو اللقب.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على موسم انتقالات مانشستر سيتي حيث تحدثت عن رغبة الإسباني بيب غوارديولا في تدعيم صفوفه بالثلاثي الإسباني رودري والبرتغالي فيليكس والإنجليزي هاري ماغوير والسماح برحيل الألماني ليروي ساني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اتهام ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بالمشاركة في تقديم رشاوى والفساد في قضية منح الدوحة تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى وكتبت ”في الحبال“.

الصحافة الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بحوارها مع رئيس نابولي والذي قال ”رفضت 900 مليون يورو لبيع نابولي، نابولي ليس للبيع“ كما أكد أن علاقته بالمدرب كارلو أنشيلوتي جيدة وقال ”أنا وأنشيلوتي أصدقاء“.

كما تحدثت عن تأكيد مانشستر سيتي على عدم رحيل غوارديولا عن الفريق وعن محاولات يوفنتوس التعاقد مع ساري.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع فائد يوفنتوس الدولي الإيطالي جورجيو كيلليني الذي قال: ”يوفنتوس سيكون لديه مدربًا عظيمًا“.