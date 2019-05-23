آمال برشلونة تتلاشى في ضم دي ليخت

قالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المقربة من برشلونة بطل الليغا، إن آمال النادي في التعاقد مع ماتيس دي ليخت قائد أياكس أمستردام الهولندي بدأت في التلاشي.

وبعد التعاقد مع فرانكي دي يونغ تحول برشلونة سريعًا للتعاقد مع زميله وقائده دي ليخت، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين اللاعب والبارسا في أبريل/نيسان الماضي، وكان النادي واثقًا من تقديم عرض يوافق عليه أياكس ويصل إلى 70 مليون يورو.

بدا الأمر وكأن انضمام دي ليخت إلى برشلونة مسألة وقت فقط، خاصة عندما عبر اللاعب عن رغبته في إنهاء كل شيء قبل الانضمام للمنتخب في نهائيات دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.

صعوبات

ومع ذلك لم تتم الصفقة بعد، حيث طالب دي ليخت ووكيل أعماله مينو رايولا بتحسين الشروط، وذلك بعد إبداء بعض الأندية الأكثر ثراء مثل مانشستر يونايتد اهتمامها باللاعب.

ورفض برشلونة إعادة التفاوض؛ لأنهم شعروا أن الاتفاق الأصلي والأولي كان عادلًا ويرون أن رغبة اللاعب في الانضمام لبرشلونة ستكون حاسمة، خاصة في وجود صديقه دي يونغ.

الآن الوضع تجمد بسبب مطالب دي ليخت ورايولا الجديدة، حيث يأملان أن يقدم برشلونة العروض ذاتها التي عرضتها باقي الأندية خاصة يونايتد، الذي يعرض عليه أكثر من 14 مليون يورو في الموسم الواحد.

ولن ينجرف برشلونة وراء مطالب دي ليخت حتى لا يتسبب في مشاكل بين لاعبيه، حيث يلتزم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بضرورة احترام دي ليخت اتفاقه السابق.

ويجب على المدافع الشاب أن يحسم أمره إما اللعب إلى جوار ليونيل ميسي أو الركض وراء المال في أي ناد يريد.