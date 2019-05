رسميًا.. برشلونة يضم الهولندي لودوفيت ريس (شاهد)

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم لاعب خط الوسط الهولندي لودوفيت ريس قادمًا من فريق غرونينغن لمدة 3 مواسم مقابل 3.25 مليون يورو.

وينص الاتفاق على إمكانية تمديد عقد اللاعب (18 عامًا) إلى خمسة مواسم، وشرط جزائي بقيمة مئة مليون يورو.

وخاض الدولي ريس 50 مباراة رسمية مع الفريق الأول لغرونينغن في الموسمين الأخيرين.

ويحمل ريس جواز سفر هولنديا منذ يوليو(تموز) 2018 ووالداه من أصل سلوفاكي، وتربى في أكاديمية هوفدورب، وانضم إلى صفوف ناشئي غرونينغن في عام 2015.

