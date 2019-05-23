التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس إسبانيا (صور)

يستضيف ملعب ”بينتو فيامارين“ في مدينة إشبيلية، مباراة برشلونة وفالنسيا، في نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء بعد غد السبت.

ويسعى برشلونة لتعويض الخروج المهين من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على يد ليفربول الإنجليزي، في الدور قبل النهائي، بعد الفوز 3- صفر بملعب كامب نو، ثم الخسارة المذلة على ملعب أنفيلد برباعية نظيفة.

ويرغب برشلونة في تعويض جماهيره المحبطة نتيجة الوداع الأوروبي الحزين، وذلك من خلال تحقيق الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي، بعد تتويج النادي ببطولة الدوري الإسباني، الليغا، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، أتلتيكو مدريد وريال مدريد، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وسوف تكون مباراة نهائي الكأس ”حاسمة“ بالنسبة لمستقبل إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، من البقاء أو الرحيل عن البلوغرانا، في ظل الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل البارسا المباراة في ظل نقص عددي كبير، حيث يغيب حارسه الألماني تير شتيغن ومهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة، كما أن هناك شكوكًا حول مشاركة البرازيلي كوتينيو، الذي عاد للتدريبات مؤخرًا، بعد تعافيه من الإصابة أيضًا.

على الجانب الآخر، يسعى فالنسيا بقيادة مدربه مارسيلينو غارسيا تورال إلى استغلال الضغوط التي يعاني منها برشلونة، ونقص صفوف العملاق الكتالوني، في تحقيق المفاجأة والتتويج ببطولة كأس الملك، خاصة في ظل ارتفاع معنويات ”الخفافيش“ بعد احتلال المركز الرابع في الليغا، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاسبر سيليسين.

الدفاع: سيميدو – بيكيه – لانجليت – جوردي ألبا.

الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – فيدال.

الهجوم: مالكوم – ميسي – سيرجي روبيرتو.

أما تشكيل فالنسيا، فمن المتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمى: خاومي سانشيز.

الدفاع: دانييل واس – جاراي – باوليستا – لويس غاي.

الوسط: سولير – باريخو – كوكولين – غويديس.

الهجوم: كيفين جاميرو – رودريغو.