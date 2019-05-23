ريال مدريد يقترب من تجديد عقد مودريتش

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد سيجدد عقد الكرواتي لوكا مودريتش لمدة موسم واحد إضافي.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن مودريتش سيظل رفقة ريال مدريد وفقًا للعقد الجديد حتى منتصف عام 2021.

وأكدت أنه تم الاتفاق على جميع تفاصيل تمديد العقد بين إدارة ريال مدريد ومودريتش، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، ولا يتبقى سوى توقيع العقد من جانب الكرواتي الدولي.

وينتهي عقد مودريتش، 33 عامًا، منتصف 2020، علمًا بأنه سيكون ثالث لاعب يجدد عقده رفقة الريال خلال الفترة الماضية، بعد الألماني توني كروس وناتشو فرنانديز.

وأضافت ”ماركا“: ”سيكون هذا الصيف هادئًا للغاية بالنسبة لمودريتش، على عكس الصيف الماضي، لأن تجديد عقده سينهي أي توقعات حول رحيله عن سانتياغو برنابيو“.

ويحظى مودريتش بثقة كبيرة من جانب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرغب في الاعتماد عليه الموسم المقبل.

ولعب مودريتش 46 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد، وأحرز 4 أهداف وصنع 8 أخرى.

وعانى الريال من موسم كارثي، خرج منه صفر اليدين من جميع المسابقات المحلية والأوروبية، حيث احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني، الليغا، وخرج من قبل نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة، وودّع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد أياكس أمستردام الهولندي.