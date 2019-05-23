عناوين الصحف الرياضية العالمية: نيمار أو مبابي التحدي الخاص لرئيس ريال مدريد.. 4 مهاجمين على رادار برشلونة.. نقطة تحول في يوفنتوس

لازالت الصفقات المحتملة لريال مدريد وبرشلونة تتصدر عناوين الصحف الرياضية العالمية وخصوصًا سعي الفريق الملكي للتعاقد مع أحد النجمين نيمار أو مبابي وبحث الفريق الكاتالوني عن مهاجم.

كما اهتمت الصحف بتصريحات فينسيوس جونيور وقرار المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الرحيل عن تشيلسي.

الصحف الإسبانية

سبورت

ركزت الصحيفة على ما يعرفه برشلونة من حركة في التعاقدات وكتبت :“ الحركة بدأت “ وتحدثت عن التعاقد مع النجم الهولندي الشاب لودوفيت رييس واقتراب الحارس الهولندي سيليسن من بنفيكا.

كما تحدثت عن جاهزية أرثور ميلو وفيليب كوتينيو لنهائي كاس الملك أمام فالنسيا.

ماركا

اهتمت ماركا بحوارها مع البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد الشاب والذي قال :“ بالنسبة لي كانت سنة رائعة ومميزة ”.

آس

تحدثت الصحيفة عن الثنائي نيمار ومبابي وعلاقتهما بريال مدريد وكتبت “ مبابي أو نيمار .. تحدي فلورنتينو بيريز ”.

وتشير الصحيفة إلى أن التعاقد مع أحد النجمين يمثل تحديًا خاصًّا لرئيس ريال مدريد.

كما تحدثت عن جاهزية كوتينيو لنهائي كأس الملك وكتبت :“ كوتينيو جاهز لكنه لن يبدأ أساسيًّا ”.

الموندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن اختبارات برشلونة لاختيار مهاجم بديل للأوروغوياني لويس سواريز بين 4 أسماء وهم: كريستيان ستواني و ماكسيميليانو غوميز ووسام بن يدر وفيرناندو لورينتي.

كما تحدثت عن وضعية لاعبي برشلونة قبل نهائي الكأس وكتبت “ كوتينيو جاهز شتيغن لا ”.

كما اهتمت بحصول ريال مدريد على لقبين لليغا في 11 موسمًا وأكدت أنها ثاني أسوأ حصيلة في تاريخ الفريق.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن مستقبل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بعد نهائي باكو وكتبت :“ ساري يهدد تشيلسي بالرحيل ”.

كما تحدثت عن تعافي هاري كين لموقعة نهائي دوري الأبطال وكتبت “ هاري كين في الطريق الصحيح لمواجهة كبيرة ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة باستقالة رودي غارسيا من تدريب أولمبيك مارسيليا وكتبت :“ غارسيا دفِع خارجًا ”.

كما تحدثت عن نجم التنس السويسري روجيه فيديرير وكتبت “ عاشق رولان غاروس ”.

الصحافة الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل المدرب الإيطالي مازريسيو ساري برفقة تشيلسي وكتبت “ ساري بريكسيت “ مؤكدة أنه يفضل حسم مستقبله بعد نهائي باكو.

كما اهتمت بتصريحات الأسطورة مالديني في حق زميله السابق غاتوزو مدرب ميلان الحالي وكتبت :“ مالديني يحمل غاتوزو المسؤولية ”.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بدورها بفريق يوفنتوس واقتراب المدرب الإيطالي ساري من تدريبه وكتبت ”نقطة تحول في يوفنتوس ”.

كما اهتمت الصحيفة بفريق أتلانتا الذي يستعد لإنجاز تاريخي في مسيرته عبر بلوغ دوري أبطال أوروبا وكتبت “ أتلانتا في القمة ”.