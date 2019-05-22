ميسي يقلد رونالدو بخوض مغامرة جديدة

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة قرر دخول مغامرة تجارية جديدة.

وبحسب الصحيفة فإن ميسي قرر ربط صورته بعالم الموضة، وهو المجال الذي سبقه فيه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وقرر ميسي تفويض أخته ”ماريا سول“، بإنشاء مجموعة من الملابس الحصرية، على أن يتم إطلاق المجموعة الأولى منها في شهر يوليو المقبل.

ووفقًا لتقرير موندو ديبورتيفو ”سيتم تسويق منتجات المجموعة عن طريق التجارة الإلكترونية العالمية، بما يسمى ”متجر ميسي“.

يذكر أن رونالدو لديه خط ملابس يحمل اسمه، ويقوم باستخدام صفحاته على السوشيال ميديا للترويج له أيضًا.

ومن المتوقع أن يحدث تنافس بين خطي ملابس النجمين، كما حدث تنافس بينهما داخل الملعب إبان لعب رونالدو لنادي ريال مدريد.