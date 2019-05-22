نادي برشلونة يعرض 25 مليون يورو على خليفة لويس سواريز

يواصل نادي برشلونة الإسباني رحلته نحو البحث عن مهاجم بديل للأوروغواياني لويس سواريز، في ظل النقص الهجومي الحاد الذي يعاني منه البلوغرانا، مع عدم وجود رأس حربة مميز.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي برشلونة عرض 25 مليون يورو لضم المهاجم الأوروغوياني ماكسي غوميز، لاعب سلتا فيغو، بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن العرض المبدئي الذي قدّمه مسؤولو برشلونة لن يجد صدى إيجابيًّا من جانب سلتا فيغو، في ظل أن غوميز يملك شرطًا جزائيًّا في عقده تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

وينتهي عقد غوميز، 22 عامًا، في منتصف عام 2022.

وشارك ماكسي غوميز هذا الموسم في 36 مباراة مع سلتا فيغو، وأحرز 13 هدفًا وصنع 5 أخرى.

وأكدت ”سبورت“ أن غوميز كان أحد أهداف برشلونة منذ فترة، قبل أن تتحول البوصلة باتجاه المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يبدو قريبًا من نادي ريال مدريد.

– وقالت، إن ماكسي غوميز يتمتع بعلاقة طيبة للغاية مع لويس سواريز، كون اللاعبين في منتخب أوروغواي، وسبق أن قام سواريز بترشيح غوميز أمام مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي، ناديه السابق.

وتابعت الصحيفة: ”يرى مسؤولو سلتا فيغو أن هذا هو التوقيت المناسب لبيع ماكسي غوميز، في ظل اهتمام برشلونة، ورغبة اللاعب في الانضمام إلى البلوغرانا، كما أن النادي سيحقق مكسبًا ماديًّا كبيرًا من الصفقة، كون التعاقد مع غوميز تم في عام 2017 مقابل 4 ملايين يورو من نادي ديفنسور الأوروغواياني“.