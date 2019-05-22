عناوين الصحف الرياضية العالمية: راكيتيتش يؤكد بقاءه في برشلونة.. وهازارد يقترب ويوفيتش يبتعد عن ريال مدريد

شكلت صفقات برشلونة وريال مدريد أبرز العناوين في الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وأيضًا مستقبل غاريث بيل وتعثر صفقة انتقال الهولندي دي ليخت.

كما اهتمت الصحف بتصريحات رافائيل فاران، الذي أكد بقاءه في ريال مدريد، وإيفان راكيتيتش، الذي عبر عن رغبته في البقاء بصفوف نادي برشلونة.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع الفرنسي رافائيل فاران، الذي أعلن من خلاله البقاء في ريال مدريد ووعد بموسم قوي.

كما تحدثت عن تلقي أتلتيكو مدريد ضربة موجعة بإصابة دييغو كوستا في لقاء ودي.

سبورت

ركزت الصحيفة على الشكوك التي تحيط بصفقة انتقال الهولندي دي ليخت نحو برشلونة، مؤكدة أن العروض التي تلقاها من فرق كبرى جعلته يفضل التريث قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

كما تحدثت الصحيفة عن مشاركة النجم ليونيل ميسي في كوبا أمريكا رفقة المنتخب الأرجنتيني.

الصحيفة خصصت جزءًا لسوق الانتقالات الصيفية، وتحدثت عن عرض توتنهام لضم البرازيلي مالكوم، وعرض بنفيكا لضم الحارس الهولندي سيليسن وإمكانية انتقال فيليبي لويس لبرشلونة في الصيف.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بحوارها مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، الذي أبدى رغبته في البقاء، وقال: ”أريد أن أفوز بلقب جديد لدوري الأبطال هنا“.

كما تحدثت عن لاعبي برشلونة ومنتخبات بلدانهم، وكتبت: ”ميسي يشارك في كوبا أمريكا ولينغيت ضمن قائمة فرنسا“.

الصحيفة اهتمت بصفقات ريال مدريد، وكتبت: ”هازارد يقترب ويوفيتش يبتعد“.

آس

اهتمت الصحيفة بجناح ريال مدريد الويلزي غاريث بيل، الذي قال في تصريحات صحفية: ”نحن مثل الروبوتات“، ونشرت صورة له يلعب الغولف.

الصحيفة أجرت حوارًا أيضًا مع البرتغالي غويديس، نجم فالنسيا، قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، قال فيه: ”أتمنى أن أكرر أهداف كلاوديو لوبيز أمام برشلونة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة في عددها ليوم الأربعاء عن مصير قائمة الـ 23 لاعبًا المتوجين بكأس العالم في روسيا، مؤكدة أن 13 منهم فقط يتواجدون في قائمة مدرب فرنسا ديدييه ديشان لتصفيات أمم أوروبا 2020.

كما تحدثت عن قرار رافائيل فاران بالبقاء في ريال مدريد.