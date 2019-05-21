فشل صفقة انضمام يوفيتش لريال مدريد.. وبرشلونة يتأهب

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن صفقة انضمام لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد لن تتم، بعد طلب اينتراخت فرانكفورت مئة مليون يورو ما يمكن لبرشلونة أن يدخل في الصفقة ويضم المهاجم الصربي الشاب.

وجاء في برنامج El Chiringuito TV أن النادي الألماني يصر على مطالبه المالية بينما رفض ريال مدريد زيادة العرض.

وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي في اينتراخت فرانكفورت لشبكة FOX Sports: لم يتم الاتفاق بعد مع ريال مدريد، موضحًا: ”ليس هناك اتفاق في الوقت الحالي، ولكن صحيح أن المفاوضات مستمرة بين الناديين. علاوة على ذلك، هناك العديد من الأندية المهتمة بلوكا“.

ويريد اينتراخت فرانكفورت مئة مليون يورو لكن ريال مدريد لا يريد الوصول إلى هذا المبلغ، مع الأخذ في الاعتبار أن يوفيتش قد لا يكون ضمن التشكيلة الأساسية في ظل وجود كريم بنزيما.

وسجل يوفيتش البالغ عمره 21 عامًا عشرة أهداف للفريق الألماني في مشواره نحو قبل نهائي الدوري الأوروبي، قبل خروجه أمام تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بينما أحرز 17 هدفًا في الدوري المحلي.

وخاض يوفيتش 13 مباراة دولية مع صربيا ويسعى ريال مدريد لضمه لتعويض موسمه المخيب للآمال على كافة الأصعدة.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز، خاصة بعد فشل كيفن برينس بواتينغ في شغل هذا المركز بعد انضمامه على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني الماضي.