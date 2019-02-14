لوكا يوفيتش يعلّق على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي

علّق الصربي لوكا يوفيتش لأول مرة على اهتمام ريال مدريد، وبرشلونة، وتشيلسي بالتعاقد معه، مبديًا امتنانه باهتمام مثل هذه الأندية الكبرى بضمه.

ونقلت صحيفة ”Sportbuzzer“ الأوكرانية عن المهاجم الشاب قوله: ”أشعر بالإطراء الكبير؛ لاهتمام مثل هذه الأندية الكبرى بالتعاقد معي، لكن الآن أنا أركز مع فرانكفورت وأنا سعيد حقًا هنا“.

وذكر موقع ”ترانسفيرماركت“ أن قيمة اللاعب تضاعفت خلال الموسم الحالي، حيث بدأ تقييمه بنحو 12 مليون يورو، ثم تمت زيادة القيمة مرتين إلى 20 مليونًا في أكتوبر الماضي ثم 40 مليونًا في ديسمبر الماضي.

وأفادت صحيفة ”بيلد“، الألمانية، الخميس، بأن تشيلسي يضع اسم لوكا يوفيتش هدفًا رئيسًا في السوق الصيفي المقبل، مع تراجع مستوى مهاجمي البلوز، وعودة الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس.

وبحسب الصحيفة فإن تشيلسي سيقدم عرضًا بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات لوكا يوفيتش.

وتردد أن برشلونة توصل لاتفاق لضم يوفيتش، مقابل 40 مليون يورو، في حين تردد أن ريال مدريد قدّم عرضًا بقيمة 45 مليون يورو.

يشار إلى أن يوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، يلعب لآينتراخت فرانكفورت، بنظام الإعارة من بنفيكا البرتغالي للموسم الثاني على التوالي، لكن النادي الألماني يستعد لتفعيل بند شراء اللاعب بشكل دائم، من أجل الاستفادة من عملية بيعه في المستقبل.

وسجل يوفيتش 19 هدفًا وصنع 4 في 27 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت الموسم الحالي في جميع المسابقات.