رافائيل فاران يحسم مستقبله مع ريال مدريد

أكد الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، في حوار مع صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أنه سيبقى في ريال مدريد الموسم المقبل ولن يرحل عن الفريق.

وقال فاران: ”سأستمر هنا الموسم المقبل، وأنا متأكد أننا سنعيش مشاعر وأجواء قوية“.

وكانت عدة أخبار وشائعات قد تحدثت عن رغبة أبطال العالم رفقة المنتخب الفرنسي في الرحيل، بحثًا عن تحدٍ ومشروع جديد، لكن عودة مواطنه زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد غيرت موقفه بشكل نهائي.

وأشار المدافع الفرنسي إلى أن لاعبي ريال مدريد قاتلوا على كل الواجهات رغم فشلهم في الموسم الحالي.

وأوضح فاران أنه لم يكن في أفضل مستوياته، واعترف بضرورة التغيير في الفريق، قائلًا: ”لم أكن في أفضل مستوى، لكني سأستعيد أفضل نسخة من فاران الفترة المقبلة“.

وأضاف المدافع الدولي الفرنسي: ”يجب أن نتطور وزيدان واضح في هذا الموضوع، علينا إعادة البناء وعلينا تغيير الأشياء كما يحدث في كل دورة“.