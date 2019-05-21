إيمري: مبابي كان يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة “ le parisien“ الفرنسية عن أحد أسباب غضب النجم الفرنسي كليان مبابي والتي أدت لتصريحاته حول دور مهم في فريقه أو الرحيل نحو مشروع جديد.

وحسب الصحيفة فجائزة الحذاء الذهبي تعتبر أحد أسباب الخلاف بين المهاجم الفرنسي ومدربه الألماني تومس توخيل حيث أبعده عن لقاء ستراسبورغ ونانت في الدوري الفرنسي رغم كونه كان في مستوى ذهني وفني جيد وكان من الممكن أن يسجل خلال اللقاءين مزيدًا من الأهداف.

وسجل كليان مبابي 32 هدفًا وهو على بعد 4 أهداف من الأرجنتيني ليونيل ميسي ويحتاج لتحقيق إنجاز فريد لتجاوزه في اللقاء الأخير أمام ستاد ريمس حيث عليه تسجيل سوبر هاتريك لمعادلة الأرجنتيني أو 5 أهداف لتجاوزه.

ويعتقد الفرنسي أن عدم مشاركته في اللقاءين ضيع عليه فرصة التتويج بالحذاء الذهبي رغم كونه أوقف أيضًا 3 لقاءات في نهاية الموسم بعد طرده في نهائي كأس فرنسا أفقدته الفرصة لمنافسة نجم برشلونة.

كما اعتبر النجم الفرنسي أن المدرب الألماني يعامل النجم البرازيلي نيمار معاملة خاصة رغم كون علاقته مع مدربه كانت جيدة لكنه لم يتلق المعاملة ذاتها.

من جهة أخرى أكد أوناي إيمري مدرب أرسنال الحالي وباريس سان جيرمان السابق أن كليان مبابي كان يرغب في اللعب لريال مدريد وأنه برفقة إدارة باريس سان جرمان بذلوا مجهودًا كبيرًا لإقناع عائلته وإقناعه شخصيًّا بمشروع الفريق كما قاموا بتلبية كل مطالبه المالية لتحويل وجهته من مدريد لباريس.

وقال إيمري لبرنامج إسباني :“ تحدثت مع والده لإقناعه بالتوقيع لباريس سان جيرمان ، لقد كان يرغب في الذهاب لريال مدريد وكان يملك أيضًا فرصة اللعب لبرشلونة.“