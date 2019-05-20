ميركاتو الأندية الأوروبية.. قنبلة مبابي تشعل التكهنات ورونالدو يفتح الباب أمام مورينيو ولاعبو برشلونة يتبرّؤون من رفض غريزمان

ألقى الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان ”قنبلة دخان“ في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد أن فتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية الرحيل عن ناديه إلى وجهة أخرى لم يذكرها، خلال حلف تسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي.

ورغم أن مبابي التزم بالبقاء مستقبلًا في باريس سان جيرمان رغم خروج مبكر آخر للفريق من دوري أبطال أوروبا في مارس الماضي، فإن مهاجم فرنسا يثير الشكوك من جديد بشأن نواياه في المستقبل القريب.

صاروخ مبابي

وقال مبابي: ”أريد المزيد من تحمل المسؤولية، هذا قد يكون إما مع باريس سان جيرمان، وإما في مكان آخر، إنها نقطة تحول، وهذه هي اللحظة المناسبة للتصريح بذلك“.

وسيشكل رحيل مبابي ضربة قوية لسان جيرمان، الذي ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الـ16، بطريقة محبطة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكن مغادرة مبابي ستؤدي إلى استقرار الأمور المالية في النادي، عقب التحقيق معه بسبب مزاعم انتهاك للوائح اللعب النظيف المالي.

وكانت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أول من التقط الخيط، وطالبت إدارة الريدز بالتعاقد مع مبابي، حتى وإن كان ذلك على حساب النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف البريمييرليغ في نسختيه الأخيرتين.

ولجأت جماهير ليفربول وصيف البريمييرليغ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها ”تويتر“، لمطالبة إدارة الريدز بالتعاقد مع مبابي.

وقال أحد مشجعي ليفربول: ”لماذا لا نبيع محمد صلاح ونتعاقد مع مبابي؟“.

وأضاف آخر: ”إذا لم يكن صلاح فيمكن أن نبيع ساديو ماني ونحصل على مبابي“.

وتابع مشجع ثالث: ”إذا كانت هناك فرصة بالفعل لضم مبابي، فيجب أن نبيع محمد صلاح إلى ريال مدريد ونحصل على خدمات المهاجم الفرنسي“.

وارتبط مبابي في وقت سابق بنادي ريال مدريد الإسباني، خاصة بعد عودة مواطنه زين الدين زيدان لقيادة النادي الملكي.

ومن المؤكد أن تشعل تصريحات مبابي المزيد من التكهنات خلال الفترة المقبلة، حول استمراره أو رحيله عن بطل فرنسا.

حقيقة رفض غريزمان في برشلونة

كشفت تقارير صحفية حقيقة رفض لاعبي نادي برشلونة الإسباني صفقة انضمام الفرنسي الدولي أنطوان، غريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد، إلى صفوف البلوغرانا.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية قد زعمت منذ يومين أن لاعبي برشلونة أعلنوا رفضهم صفقة غريزمان، الذي يقترب بشدة من البارسا، عقب إعلانه رسميًا الرحيل عن الروخي بلانكوس بنهاية الموسم الجاري.

ورغم أن ”سبورت“ الكتالونية، المقربة من دوائر صنع القرار في برشلونة، أكدت تلك التقارير، بعنوان رئيسي على صدر صفحتها الأولى أول أمس السبت، فإن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، الكتالونية أيضًا، كشفت حقيقة تلك الأنباء.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن لاعبي برشلونة أبدوا موافقتهم على صفقة غريزمان، وإن جميع التقارير التي تشير إلى رفضهم صفقة النجم الفرنسي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ويملك غريزمان شرطًا جزائيًا في عقده تبلغ قيمته 120 مليون يورو، وذلك بدءًا من الأول من يوليو المقبل، علمًا بأن تقارير سابقة أشارت إلى اتفاق مبدئي بين اللاعب وإدارة برشلونة يقضي بانضمام غريزمان إلى البلوغرانا بعقد لمدة 5 مواسم، مقابل راتب سنوي 17 مليون يورو.

ودخلت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني على خط التعاقد مع غزيزمان، المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا رفقة منتخب بلاده.

هل يجتمع رونالدو ومورينيو مجددًا؟

قالت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إن البرتغالي كريستيانو رونالدو طالب نادي يوفنتوس بالتعاقد مع مواطنه جوزيه مورينيو لتدريب البيانكونيري خلفًا للمدرب ماسيمليانو آليغري، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، بقولها في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن رونالدو الذي سيكون له دور في تحديد خليفة آليغري، طلب بالفعل من إدارة يوفنتوس تقديم عرض إلى مورينيو كي يقود اليوفي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن مورينيو يحظى ببعض القبول لدى إدارة يوفنتوس، حيث سبقت للمدرب قيادة إنتر ميلان للثلاثية التاريخية؛ الدوري والكأس في إيطاليا، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، كما أن لديه خبرة سابقة في التعامل مع رونالدو إبان حقبة المدرب في ريال مدريد الإسباني.

وتابعت: ”سيلعب خورخي مينديز، مدير أعمال رونالدو ومورينيو في نفس الوقت، دورًا في جذب ”سبيشيال وان“ مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي، كما سيكون التعاقد مع مورينيو عنصر جذب قوي لضم البرتغالي خواو فليكس، نجم نادي بنفيكا، إلى اليوفي، مع وجود مواطنيه رونالدو ومورينيو في النادي“.

وأعلن يوفنتوس الانفصال عن أليغري، بعد 5 مواسم متتالية قضاها المدرب في اليوفي، بعد فشله في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالخروج من دور الـ8 أمام أياكس أمستردام الهولندي“.

عقد غوارديولا

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، قدّم عرضًا جديدًا للمدرب بيب غوارديولا، يستمر بمقتضاه المدرب رفقة الفريق 5 مواسم إضافية حتى عام 2024، مقابل راتب سنوي يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي العقد الحالي للمدرب الإسباني صيف 2021، وأعرب ”البيب“ سابقًا عن عدم اهتمامه بعروض تناقلتها الصحف العالمية خصوصًا من يوفنتوس الإيطالي وأكد رغبته في البقاء بالنادي الإنجليزي.

وتسلم غوارديولا مهامه في الفريق الإنجليزي صيف 2016 وأنهى موسمه الثالث بإنجاز تاريخي بعد الفوز بالثلاثية المحلية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما فاز في بداية الموسم بلقب الدرع الخيرية.

وودع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا من دور الـ8 على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي تأهل إلى النهائي رفقة ليفربول.

رغبة حكيم زياش

دخلت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في مفاوضات مع المغربي الدولي حكيم زياش، نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، في محاولة لضمه إلى صفوفها بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتصدر سباق التعاقد مع حكيم زياش، 26 عامًا، بعد أن أعلن مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لنادي أياكس أن زياش سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقالت ”ميرور“، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن أندية مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال تتصدر سباق التعاقد مع زياش.

وأشارت الصحيفة إلى أن زياش أكد في تصريحات سابقة أنه يحلم باللعب لنادي آرسنال الإنجليزي أو برشلونة الإسباني مستقبلًا.

وأكد زياش أنه يعتبر الألماني مسعود أوزيل، نجم أرسنال، بمثابة مثله الأعلى، وقال إنه يتمنى الوصول إلى مستواه في يوم ما.