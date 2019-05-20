صحيفة فرنسية: هذه أهداف مبابي من تصريحات ”مغادرة باريس سان جيرمان“.. ورد فعل الخليفي

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن كيليان مبابي لم يخطر أي أحد في ناديه باريس سان جيرمان بنواياه وتصريحاته التي أطلقها يوم الأحد بشأن إمكانية رحيله عن النادي.

ورغم التزام مبابي بالبقاء مستقبلًا في باريس سان جيرمان رغم خروج مبكر آخر للفريق من دوري أبطال أوروبا في مارس/ آذار الماضي، إلا أن المهاجم الفرنسي أثار الشكوك من جديد بشأن نواياه للموسم المقبل.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من إضافة جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي إلى قائمة مميزة بالفعل من الجوائز، وانتهز الفرصة للقول إنه يريد ”المزيد من تحمل المسؤولية“ في المستقبل ، مشيرًا إلى أن هذا قد يكون إما مع باريس سان جيرمان وإما ”في مكان آخر“.

وقالت صحيفة ”لوبارزيان“ الفرنسية إنه بمجرد صدور هذه التصريحات أدركت إدارة النادي أن مبابي يضغط على ناصر الخليفي وأنتيرو هنريك، من أجل بدء مفاوضات تجديد عقده لأنهم يدركون جيدًا أن اللاعب الشاب في وضع قوي.

ويسعى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إلى ضمه للفريق الملكي خاصة أنه أنهى الموسم في صدارة هدافي الدوري الفرنسي.

وتقول الصحيفة إن الخليفي يدرك جيدًا أن أهداف اللاعب ليست مالية فقط، إذ يريد أن تتم معاملته بنفس طريقة نيمار ويريد كذلك ضمانات رياضية.

وترى إدارة النادي الفرنسي أن مطالب اللاعب الشاب مشروعة، وقد ابتسم توماس توخيل وهنري يوم الاثنين في ظهورهما معا، وأكدا أن ”مبابي غير مطروح للبيع وأحد العناصر الأساسية لمشروع النادي“.

وحضر المدير الفني والمدير الرياضي مؤتمرًا صحفيًا يوم الإثنين، وصرحا بأن اللاعب الشاب باقٍ في سان جيرمان، وأكدا عدم إمكانية بيعه تحت أي ظرف.