تصريحات مبابي بشأن إمكانية الرحيل تثير أزمة في باريس سان جيرمان

على الرغم من أن كيليان مبابي التزم بالبقاء مستقبلًا في باريس سان جيرمان رغم خروج مبكر آخر للفريق من دوري أبطال أوروبا في مارس/ آذار الماضي، يثير مهاجم فرنسا الشكوك من جديد بشأن نواياه للموسم المقبل.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من إضافة جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي إلى قائمة مميزة بالفعل من الجوائز، أمس الأحد، وانتهز الفرصة للقول إنه يريد ”المزيد من تحمل المسؤولية“ في المستقبل مشيرًا إلى أن هذا قد يكون إما مع باريس سان جيرمان وإما ”في مكان آخر“.

ويلعب اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، والذي سجل 32 هدفًا في الدوري الفرنسي هذا الموسم، في خط هجوم سان جيرمان إلى جوار إدينسون كافاني، مهاجم أوروغواي، والبرازيلي نيمار.

???? @KMbappe won the Ligue 1 Young Player AND Player of the Year awards yesterday ???????? pic.twitter.com/nyDOWm3fKl

— 433 (@official433) May 20, 2019