عناوين الصحف الرياضية العالمية: ريال مدريد ”فقير جدًا“.. وتصريحات صادمة من مبابي

شكلت الهزيمة الجديدة لريال مدريد أمام بيتيس، وفارق النقاط التاريخي لبرشلونة على غريمه التقليدي، وتصريحات النجم الفرنسي كليان مبابي، أبرز العناوين في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالعرض الكبير الذي قدمه مانشستر سيتي لمدربه بيب غوارديولا ومطالبة الجماهير بتمثال للمدافع البلجيكي كومباني.

الصحف الإسبانية

ماركا

وصفت الصحيفة هزيمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بكون الفريق الأبيض ”فقيرًا جدًا“، في إشارة لحاجته لتغييرات كبيرة في الصيف.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة وإيبار، وكتبت: ”إيبار وضع الرغبة في الفوز وميسي سجل هدفين“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بتصريحات الفرنسي كليان مبابي بشأن مستقبله، والذي ترك خلالها الباب مفتوحًا أمام مشروع جديد.

سبورت

اهتمت الصحيفة بالفارق الكبير بين برشلونة وريال مدريد بعد نهاية الليغا، وكتبت ”تاريخي +19 نقطة“، في إشارة لكون الفارق بين برشلونة وغريمه لم يصل لهذا الرقم نهائيًا.

موندو ديبورتيفو

بدورها اهتمت الصحيفة بالفارق الكبير بين برشلونة المتوج باللقب وريال مدريد الثالث، وكتبت: ”تاريخي +19 نقطة أكبر فارق لبرشلونة على ريال مدريد في الليغا“.

كما اهتمت بخسارة ريال مدريد على أرض ملعبه أمام ريال بيتيس 2-0.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد على أرض ملعبه أمام بيتيس في نهاية الليغا، وكتبت: ”الحرج النهائي“، و“ستيين يغادر بيتيس بعدما فاز في الكامب نو وفي سانتياغو بيرنابيو“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن تعادل برشلونة أمام إيبار.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على رحيل العميد كومباني، مدافع مانشستر سيتي، وكتبت: ”جماهير مانشستر سيتي توقع عريضة لوضع تمثال لكومباني أمام ملعب الاتحاد“.

كما تحدثت عن العرض الجديد للإسباني بيب غوارديولا من قبل الإدارة لتمديد عقده حتى 2024.

الصحيفة اهتمت أيضًا بعدم منح زيدان الفرصة للويلزي غاريث بيل لتوديع الجماهير.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج كليان مبابي بجائزتي أفضل لاعب شاب وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”مبابي التتويج مع الجملة الصدمة“، في إشارة لفتحه الباب أمام إمكانية رحيله نحو مشروع جديد.