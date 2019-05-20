رسميًا.. ريال مدريد يجدد عقد توني كروس حتى 2023

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا توصله لاتفاق مع توني كروس على تمديد تعاقده حتى 30 يونيو 2023.

وأشار النادي في بيانه إلى أن اللاعب سيظهر، اليوم الاثنين، أمام وسائل الإعلام في قاعة الصحافة في ملعب سانتياغو بيرنابيو، للإعلان عن كافة التفاصيل.

وارتبط كروس في الآونة الأخيرة بإمكانية الرحيل عن الريال في ظل ظهوره بشكل متراجع في الموسم الجاري بعد 5 مواسم جيدة في مدريد.

وانضم كروس للميرنغي في صيف عام 2014 قادمًا من صفوف بايرن ميونخ، ولمدة 6 سنوات كانت تنتهي في 2020.

وفاز اللاعب الألماني مع ريال مدريد بالعديد من البطولات خلال السنوات الماضية، كان أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات، الدوري الإسباني مرة.