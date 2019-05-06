ماركا: زيدان يبلغ ثلاثي ريال مدريد برحيلهم هذا الصيف

قالت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، إن زين الدين زيدان أبلغ الثلاثي ماركوس لورينتي وداني سيبايوس وغاريث بيل بالبحث عن عروض للرحيل الصيف المقبل.

وسبق أن أعلن زيدان عن تغييرات كبيرة في سوق الانتقالات المقبلة من أجل إعادة ترميم الفريق.

ويسعى ريال مدريد لإيجاد عروض مميزة لهؤلاء اللاعبين؛ أملًا في استغلال نظير بيعهم في تمويل الصفقات الجديدة المنتظر وصولها.

وذكرت “ ماركا “ أن زيدان أنهى اختباراته للاعبي الفريق وبدأ المواجهات المباشرة مع اللاعبين عبر اجتماعات مباشرة وكان أول الضحايا الويلزي غاريث بيل والإسبانيان ماركوس لورينتي وداني سيبايوس.

وحسب الصحيفة فالمدرب الفرنسي أخبر اللاعبين الثلاثة بمصيرهم وأكد لهم أنهم لن يكونوا ضمن أولوياته في موسم 2019-2020 مما يعني رحيلهم عن الفريق أو البقاء والقبول بدور ثانوي.

وكان غاريث بيل قد أبعد عن لقاء فياريال وهو قرار لم يتقبله النجم الويلزي ومحيطه رغم غياب الفرنسي كريم بنزيما وقلة الحلول في هجوم الفريق.

كما أكدت ماركا أن لورينتي وسيبايوس كانا يدركان أن عودة زيدان لن تكون في صالحهما لكونهما كانا تحت قيادته في السابق ولم يمنحهما الفرصة للعب.

كما اجتمع زيدان مع البرازيلي مارسيلو لكن اللقاء لم يكن لتحديد مستقبله، وحسب الصحيفة فاللقاء بينه وبين مدربه كان إيجابيًا ويوحي ببقائه الموسم القادم.