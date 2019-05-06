ريال مدريد يحتاج لمعجزة للتخلص من غاريث بيل

يجد ريال مدريد صعوبات كبيرة في التخلص من غاريث بيل بالبيع في ظل رغبة اللاعب في البقاء وعدم وجود اهتمام من الأندية الكبرى بالتعاقد معه خاصة بعد فشل مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشار تقرير لصحيفة AS الإسبانية يوم الاثنين إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان قرر استبعاد بيل من قائمة الفريق أمام فياريال ربما لتجنب المزيد من صفارات الاستهجان من المدرجات في المباراة التي يحتاج فيها الفريق لأجواء مناسبة وثقة لتحقيق الفوز.

كما أن زيدان ربما سأم من الفرص التي منحها لبيل والتي لم يستغلها ويثير صحيات استهجان الجماهير ضده وكذلك ربما لأنه يريد منح تلك الدقائق للاعبين الآخرين الذين يحتاجون للتقييم قبل نهاية الموسم سواء بالإعارة أو البيع.

وبعد حصول الفريق على راحة حتى مساء الثلاثاء لا يبدو مستقبل بيل جيدًا في ريال مدريد من الناحيتين سواء من طرفه أو طرف النادي.

ويدرك بيل أنه لا يحظى بقبول من مدربه، حيث رد زيدان بمراوغة على كافة الأسئلة التي وجهت له عن بيل سواء بعد الخسارة من رايو فايكانو والتي خاض خلالها النجم الويلزي المباراة بالكامل أو عن استبعاده من القائمة تمامًا أمام فياريال.

يريد البقاء

وأكد بيل في أكثر من مناسبة آخرها عبر وكيل أعماله في الثامن من أبريل/نيسان الماضي في لقاء عقده مع خوسيه أنخيل سانشيز أنه يريد البقاء لنهاية عقده المستمر للسنوات الثلاث المقبلة لكن في الوقت ذاته لا يوجد أندية كثيرة يمكن أن تدفع راتبه، ناهيك عن العديد من الإصابات في العضلات التي أعاقت تألقه خلال السنوات الست التي قضاها في مدريد.

وما زاد الطين بلة عدم تأهل مانشستر يونايتد، أبرز الأندية التي كانت تطمح في ضم بيل، إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهذا أمر لن يقبله بيل خاصة بعد دوره الكبير في الفوز بألقاب 2014 و2016 و 2018 مع النادي الملكي.

وبالطبع لا يريد النادي الملكي بيعه بأقل من مئة مليون يورو لكن هذا بات صعبًا للغاية لأن قيمته السوقية تنخفض مع كل دقيقة تمر دون أن يشارك خاصة وأنه في حال مشاركته في المباراتين المتبقيتين من الموسم قد يشعر بعض زملائه بالضيق لعدم حصولهم على فرصة مثله.